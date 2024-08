Elon Musk przyjmie Chrystusa? John-Henry Westen: To warunek, by pokonać wokeizm

W ubiegłym miesiącu Elon Musk rozmawiał z Jordanem Petersonem. Mówił wówczas, że zamierza zniszczyć wirusa wokeizmu, który dotknął także jego rodzinę. Chodziło o jego syna, który przyjął blokery dojrzewania. – W zasadzie straciłem swoje dziecko. Nie na darmo (środowiska LGBT – przyp. red.) określają swoje poprzednie imię jako deadname (z ang. "martwe imię" – przyp. red.) – wskazywał Musk.

Zdaniem redaktora naczelnego LifeSiteNews.com, Johna-Henry'ego Westena, jeśli ktokolwiek ma szansę to zrobić, to właśnie on (Elon Musk – przyp. red.). Jest jednak warunek. Według Westena, Elon Musk musiałby zostać chrześcijaninem.

Westen: Musisz przyjąć Chrystusa

"Elon, zarówno za sprawą tego wywiadu i jak i całej twojej kariery stało się jasne, że masz niesamowite pragnienie prawdy i zrozumienia. Prawdziwy Bóg może to wszystko ci zaoferować – potwierdzić wszystko co dobre w twoim myśleniu i przekonaniach, udzielić pomocy w znalezieniu odpowiedzi na pytania, które zadajesz sobie poszukując przez całe życie prawdy" – napisał redaktor naczelny LifeSiteNews.com w felietonie zaadresowanym do Elona Muska.

John-Henry Westen odniósł się do słów Muska, który stwierdził, że "aksjomatyczne twierdzenia chrześcijaństwa są dobrą podstawą społeczeństwa". "Skoro są dobre – a zatem i prawdziwe – to należy wyciągnąć wniosek o konieczności przyjęcia chrześcijaństwa" – przekonywał. Dodał, że "chrześcijaństwo i wszystko to, co dobre w zachodniej cywilizacji, nie zostało zbudowane na aksjomatycznych twierdzeniach chrześcijańskich. Zostało zbudowane na samym chrześcijaństwie".

Na zakończenie felietonu dziennikarz podkreślił, że obecnego dziś wirusa wokeizmu można pokonać tylko dzięki łasce Jezusa Chrystusa, który jest Królem.

