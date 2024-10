Tuluza. Diecezja zostanie poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

16 października będzie ważnym dniem dla Tuluzy. Tego dnia abp Guy de Kerimel poświęci całą tę francuską diecezję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. – Miejmy zawsze pokorną śmiałość dawania świadectwa o Chrystusie, ponieważ On zwycięża teraz i zawsze – zachęcał wiernych hierarcha.

Konsekracja będzie odpowiedzią na wrogość wobec Kościoła, liczne podpalenia świątyń, a także bluźnierczy spektakl, na plakacie którego umieszczono ilustrację z płonącymi świątyniami.

"Najświętsze Serce to znak miłości w wieczności"

– Najświętsze Serce objawiło nam miłość Boga w Chrystusie i przez Chrystusa. Jest także w pewnym sensie ostatnim słowem Zbawiciela na krzyżu, gdy włócznia przebiła Jego bok. To również pierwsze słowo Chrystusa w czasie Zmartwychwstania skierowane do Apostołów, gdy Pan zaprosił niedowierzającego Tomasza, aby dotknął Jego odsłoniętego boku – tłumaczył abp Guy de Kerimel w rozmowie z portalem France Catholique.

– To Serce, otwarte tutaj na Ziemi w ofiarowanym Ciele Zbawiciela, otwarte w Jego zmartwychwstałym Ciele po Wielkiejnocy, jest teraz otwarte w wieczności od czasu Jego Wniebowstąpienia. Jest to znak zwycięstwa miłości w wieczności, zwycięstwa miłości Boga nad śmiercią i grzechem – podkreślił hierarcha. Dodał, że jest to również znak nadziei w tych trudnych czasach, naznaczonych kryzysem gospodarczym, wojną i stanem społeczeństwa.

Abp Tuluzy: Nie igramy z Szatanem bezkarnie

Arcybiskup Tuluzy odniósł się także do zapowiadanego na październik spektaklu pt. "Wrota ciemności". Na jego plakacie autorzy zamieścili grafikę przedstawiającą płonące kościoły we Francji. – Kiedy piekło zamieniane jest w zabawne przedstawienie, pasterz nie może się na to godzić. Po pierwsze, od razu stwierdziłem, że afisz spektaklu, prezentujący palące się kościoły, jest w bardzo złym guście. Zwłaszcza w obecnym kontekście, zwłaszcza po pożarze w Saint-Omer… (...) Nie toczę z nikim wojny, ale chrześcijanie muszą sprawić, by ich głos został usłyszany. Musimy głośno ostrzegać, że nie igramy z Szatanem bezkarnie – wskazał hierarcha.

– Musimy mieć odwagę głoszenia prawdy. Oczywiście z pokorą, ale pozostając wiernymi Chrystusowi, bez ukrywania się i zamykania w sobie. Pokora przypomina nam, że zacząć trzeba od własnego osobistego nawrócenia. Jak zachęca nas temat Jubileuszu 2025 – bądźmy "pielgrzymami nadziei". Miejmy zawsze pokorną śmiałość dawania świadectwa o Chrystusie, ponieważ On zwycięża teraz i zawsze – zachęcał abp Guy de Kerimel.

