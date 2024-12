10 grudnia. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej

Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się właśnie z tego miejsca – z Loreto we Włoszech. Według tradycji, to tu znajduje się sanktuarium dom Najświętszej Maryi Panny. Jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił Najświętszą Maryję Pannę. To w tym domu przyszła Matka Boga wypowiedziała swoje "fiat".

Sanktuarium w Loreto to pierwsze sanktuarium maryjnym o charakterze międzynarodowym. Nad ołtarzem znajduje się figura Matki Bożej Loretańskiej z Dzieciątkiem Jezus w lewej ręce. Co ciekawe, oryginalna figura przestawia wzierunki Maryi i Jezusa z ciemnymi twarzami. Warto również wspomnieć, że w sanktuarium znajduje się Kaplica Polska, upamiętniająca polską historię. W latach 1920-1946 została ona ozdobiona freskami nawiązującymi do zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem oraz cudu nad Wisłą.

Skromny Domek w Nazarecie

Styl życia ludzi ponad 2000 lat temu różnił się od dzisiejszego życia. Dodatkowo wpływał na to klimat Palestyny. Wielu ludzi żyło wtedy w grotach wykuwanych w skałach. Gdy rodzina się powiększała, czasem dobudowywano dodatkowe pomieszczenia. Tak też było zapewne w przypadku św. Joachima i Anny. Ich dom znajdował się obok groty, co może świadczyć o tym, że początkowo to tam żyło małżeństwo, a wraz z oczekiwaniem na potomstwo rozbudowali miejsce zamieszkania.

Ich dom był skromny, ale od samego początku chrześcijaństwa, otaczany szczególnym szacunkiem i czcią. W IV wieku sama cesarzowa Helena odwiedziła dom Joachima i Anny podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. To z jej polecenia, wzniesiono w tym miejscu świątynię. W ten sposób obudowano Święty Domek, który w tym stanie przetrwał do XIII wieku. Nawet po zburzeniu bazyliki przez muzułmanów, Domek – jak wynika z relacji pielgrzymów – przetrwał. Świadectwa dot. Świętego Domku urywają się ok. 1291 roku. Kilka lat później, w niewyjaśnionych okolicznościach, Domek pojawia się w Loreto. I tu powstaje legenda o cudownym przeniesieniu Świętego Domku przez anioły.

Jak Święty Domek znalazł się w Loreto?

W legendzie można znaleźć ziarenko prawdy, ponieważ odpowiedzialną za przetransportowanie domku do Włoch była rodzina o nazwisku Angeli. Świadczą o tym dokumenty znajdujące się w archiwach watykańskich. Domek został przetransportowany drogą morską, w tajemnicy by nie dostał się w niepowołane ręce. Wydawać by się mogło, że taka akcja bez pomocy Opatrzności, powieść się nie może. Domek początkowo znalazł się w dzisiejszej Chorwacji, dopiero w kolejnych latach składano go w całość w lesie laurowym,od którego wywodzi się nazwa Loreto.

W XIX w. przeprowadzono szczegółowe badania naukowe, które potwierdziły pełną autentyczność tego zabytku. Dlatego nie ulega wątpliwości, że Domek w Loreto to ten sam Domek, w którym żyła Maryja w Nazarecie.

Cuda i łaski w Loreto

W sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny wierni doświadczają wielu cudów i otrzymują wiele łask. Sam papież Pius IX został uzdrowiony właśnie w Loreto, kiedy udał się w pielgrzymce prosić o zdrowie. Będąc w Loreto, ślubował, że jeśli otrzyma łaskę uzdrowienia, wstąpi w stan kapłański.

Gdy Maryja wysłuchała go, po powrocie do Rzymu został księdzem, mając 21 lat. "Oprócz tego, że został mi przywrócony wzrok, to jeszcze ogarnęło mnie ogromne pragnienie modlitwy. To było największe wydarzenie w moim życiu, bo właśnie w tym miejscu narodziłem się z łaski i Maryja odrodziła mnie w Bogu, gdzie Ona poczęła Jezusa Chrystusa" – przyznał papież Pius IX. To właśnie ten papież ogłosił światu dogmat o Niepokalanym Poczęciu.

