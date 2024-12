Św. Agata przepowiedziała jej śmierć męczeńską. Dziś wspomnienie św. Łucji

Zerwane zaręczyny i ślub czystości

Syrakuzy na Sycylii. To stamtąd pochodziła św. Łucja. Najstarszy żywot tej świętej pochodzi z V wieku. Według informacji w nim zawartych Łucja pochodziła z dobrze usytuowanej rodziny, w planach miała zamążpójście. Jej wybrankiem był mężczyzna ze szlacheckiej rodziny.

Pewnego dnia wybrała się na pielgrzymkę na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii. Intencją pielgrzymki było zdrowie jej matki. Na miejscu miała jej się ukazać sama św. Agata, by przepowiedzieć Łucji śmierć męczeńską. Kiedy Łucja wróciła do domu, zerwała zaręczyny, a swoją majętność rozdała ubogim. Ślubowała też dozgonną czystość.

Niedługo potem wybuchło prześladowanie chrześcijan, a Łucję jako chrześcijankę wydał jej były narzeczony. Młoda dziewczyna została poddana torturom, jednak to nie złamało jej wiary. Została ścięta mieczem. Zmarła śmiercią męczeńską w 304 roku. Według żywota, miało to miejsce ok. 13 grudnia. Najprawdopodobniej, w chwili śmierci miała 23 lata.

Legendarna śmierć św. Łucji

Choć męczeńska śmierć Łucji jest pewna, to wokół niej powstało wiele opowieści, których autentyczność trudno dziś zweryfikować. Jedna z nich mówi o tym, że oprawcy chieli zaprowadzić Łucję do domu publicznego, jednak w żaden sposób nie mogli ruszyć jej z miejsca. Potem sędzia kazał spalić Łucję na stosie, jednak została nietknięta przez ogień.

Łucja przeżyła również ścięcie. Po tym wydarzeniu, przyniesiono ją do domu. Tam przyjęła Komunię Świętą, po czym zmarła. W roku 1894 w Syrakuzach na cmentarzu św. Jana na grobie św. Łucji znaleziono starożytny napis w języku greckim, według którego grób ten wystawiła Łucji służąca Euschia.

W latach 1204-2004 relikwie św. Łucji znajdowały się w Wenecji. Po tym czasie, miasto zdecydowało się je "wypożyczyć" Syrakuzom. Św. Łucja jest patronką Szwecji i miasta Toledo, oręduje także za wiernymi z chorobami oczu.

Pogańskie zwyczaje i tradycja chrześcijańska

Św. Łucja jest otoczona szczególnym kultem w Skandynawii. 13 grudnia jest tam obchodzony jako święto światła. W Szwecji organizowane są pochody białych dziewcząt i chłopców, w których dzieci prowadzonę są przez dziewczynę z oświetlonym wieńcem na głowie. Według legendy św. Łucja miała przynosić uwięzionym chrześcijanom na tacy posiłki oświetlając sobie drogę wiankiem ze świecami.

W wielu krajach tego dnia żywa jest również tradycja wróżb. Z kolei polscy górale od dnia św. Łucji przepowiadają pogodę na cały kolejny rok.

