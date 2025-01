Frankfurt nad Menem. Protestantom udzielono Komunii świętej

W niedzielę 19 stycznia we Frankfurcie nad Menem odbyły się obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W kościele miejskim udzielano Komunii świętej protestantom, a katolicy mogli uczestniczyć w protestanckiej wieczerzy.

Protestanci mogą "w sumieniu" decydować o przyjmowaniu komunii?

Michael Turn, który jest kierownikiem katolickiego kościoła miejskiego wyjaśnił, że oficjalnie Kościół katolicki nie zaprasza wszystkich protestantów do przyjmowania Komunii. Jednak kościół w Niemczech uznał, że jest to sprawa sumienia i każda "decyzja sumienia" w tej sprawie będzie respektowana.

Diecezją, do której należy Frankfurt nad Menem kieruje przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, bp Georg Bätzing. Słynie on z postępowego podejścia do udzielania Komunii. Kilka lat temu zabiegał o powszechne przyjmowanie Komunii św. przez protestantów. – Szanuję taką decyzję i udzielam Komunii Świętej, jeśli przyłączy się ktoś, kto wierzy w to, w co wierzymy my, katolicy, i chce przyjąć w wierze ciało Pana w prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa – mówił wówczas hierarcha w rozmowie z niemiecką katolicką agencją informacyjną (KNA). Podejście bp. Bätzinga nie spotkało się jednak ze zgodą z Watykanu.

Nieoficjalna interkomunia w Niemczech

Wydaje się, że wydarzenie z niedzieli to kontynuacja Dni Ekumenicznych prowadzonych we Frankfurcie nad Menem w 2021 roku, kiedy to w wielu kościołach udzielano komunii niekatolikom.

Co ciekawe, w 2018 roku za zgodą papieża Franciszka, w Niemczech zaczęto udzielać komunii protestantom, którzy żyją w związkach małżeńskich z katolikami. To dało impuls do pracy nad wprowadzeniem ogólnej interkomunii dla protestantów. W 2019 roku opublikowano dokument "Wspólnie u Stołu Pańskiego", który nie znalazł jednak poparcia ze strony Stolicy Apostolskiej.

W wielu diecezjach i kościołach w Niemczech interkomunia jest na porządku dziennym, jednak nikt tego nie ogłasza. Coraz częściej słychać jednak nagłaśnianie takich przypadków, wobec których milczą władze kościelne.

