Górale protestują przeciwko pomysłom minister edukacji

Związek Podhalan im. św. Jana Pawła II przygotował oświadczenie w sprawie próby wprowadzenia do polskich szkół nowego przedmiotu "edukacja zdrowotna". "(...) z całą stanowczością sprzeciwiamy się wprowadzeniu do polskiej szkoły przedmiotu o nazwie: edukacja zdrowotna w kształcie, w którym Ministerstwo poddało ją pod publiczną dyskusję" – czytamy w pierwszym zdaniu oświadczenia.

"Nie chcemy, aby nasze dzieci były indoktrynowane"

"Nie chcemy, aby nasze dzieci były indoktrynowane ideologiami z gruntu obcymi naszej tradycji oraz przekonaniom. Sprzeciwiamy się przemycaniu pod pozorami edukacji treści godzących w poszanowanie ludzkiego życia od naturalnego poczęcia do śmierci" – napisano.

Przedstawiciele Związku Podhalan podkreślili, że nie ma ich zgody na to, by szkoła w jakikolwiek sposób kwestionowała prawo rodziców do wychowania swoich dzieci. Zwrócono również uwagę na fakt, że to rodzice decydują o tym, kiedy i w jakiej formie przekażą swoim dzieciom wiedzę dotyczącą wychowania do życia w rodzinie.

Wolność gwarantowana w Konstytucji RP

W oświadczeniu przypomniano również, że wolność wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, w tym także w zgodzie z wiarą katolicką, jest gwarantowana zarówno przez Konstytucję RP, jak i sumienia rodziców.

Jednocześnie Związek Podhalan zadeklarował swoje wsparcie i gotowość pomocy "dla działań edukacyjnych, które przyjęłyby sobie za cel promowanie cywilizacji życia". Członkowie organizacji przypomnieli, że to właśnie o cywilizację życia podczas swojego pontyfikatu troszczył się najbardziej św. Jan Paweł II – patron Związku Podhalan.

