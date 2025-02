Mjanma. Wojsko zbombardowało katedrę Najświętszego Serca Jezusowego

Zachodnia Mjanma. To tutaj od czterech lat trwa wojna domowa, a rządząca junta wojskowa atakuje wszystkich, którzy się jej sprzeciwiają.

Zbombardowano katedrę Najświętszego Serca Pana Jezusa

Teraz zbombardowano katedrę w Mindat, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co ciekawe, wierni Mindat przygotowywali się do ingresu biskupa do nowo utworzonej przez papieża diecezji. Pierwszym biskupem Mindat został Augustine Thang Zawm Hung, który dotychczas pełnił fukcję wikariusza w tej świątyni i jest tłumaczem Biblii na lokalne języki. Nowopowstała diecezja liczy ok. 15 tys. wiernych, 23 parafie, 48 księży diecezjalnych, 3 zakonnych i 21 sióstr zakonnych, 7 kleryków i 40 uczniów w niższym seminarium.

To duże wydarzenie dla lokalnego Kościoła było dla wojska okazją do zbombardowania świętego miejsca. W ataku nie było rannych, ponieważ księża i wierni opuścili ten obszar ze względu na trwające walki.

"Twarz zatroskanej Maryi"

"Odbudujemy nasz kościół i nie pozwolimy, by prześladowania odebrały nam wiarę" – zapewnił jeden z miejscowych księży. Z kolei episkopat wezwał do modlitwy o pokój. Do zawierzenia całego narodu w ręce Maryi zachęcał przewodniczący Konferencji Episkopatu Mjanmy, kard. Charles Bo. Hierarcha przypomniał o dzisiejszym wspomnieniu Matki Bożej z Lourdes i podkreślił, że to do Maryi trzeba się uciekać w świecie spowitym zamętem i konfliktami, ponieważ to Ona jest Uzdrowieniem Chorych.

"Wspomnijmy na niezliczone matki w obozach dla przesiedleńców wewnętrznych – kobiety, które zostały wyrwane ze swoich domów, niosąc swoje dzieci przez nieznane i często wrogie tereny. W każdej ciężarnej matce w tych obozach, widzimy twarz zatroskanej Maryi podróżującej do Betlejem, szukającej bezpiecznego miejsca, aby sprowadzić swoje dziecko na świat" – mówił ks. kard. Bo.

