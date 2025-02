Korea Południowa. Seul osiągnął "erę 1000 księży"

7 lutego br. w archidiecezji Seulu odbyły się święcenia kapłańskie, w czasie których wyświęcono 26 nowych księży. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Peter Chung Soon-taick. Hierarcha wezwał młodych księży, by swoją posługę pełnili "z prawdziwą miłością i nieustanną radością".

"Współpracownicy biskupa i zjednoczeni z biskupem"

"Kapłani są powołani do służby ludziom Bożym jako współpracownicy biskupa i zjednoczeni z biskupem poprzez swoją kapłańską posługę" – przypomniał arcybiskup Seulu. "Pamiętajcie, że zostaliście wybrani i powołani spośród ludzi, aby wykonywać dzieło Boże" – dodał.

Abp Peter Chung Soon-taick zaapelował do nowowyświęconych kapłanów, by "zawsze brali za przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, szukać i ratować zagubione owce".

"Era 1000 księży" w Seulu

Archidiecezja Seul powstała 194 lata temu. Od tego czasu wiara Kościoła lokalnego się rozwija, a co za tym idzie przybywa także kapłanów. W dniu święceń kapłańskich 7 lutego, w najważniejszej archidiecezji tego azjatyckiego kraju osiągnięto historyczną chwilę. Liczba księży wynosi tam teraz równo 1000 (wliczając kardynała, arcybiskupa, trzech biskupów i czterech prałatów).

W całym Kościele koreańskim jest obecnie 5721 księży. Pierwszym koreańskim księdzem był św. Andrzej Kim Taegon, który otrzymał święcenia kapłańskie w 1845 r.

"Służyć kulturze głuchych na wzór Jezusa Chrystusa"

7 lutego w Seulu został wyświęcony głuchy ksiądz. To drugi taki przypadek w Korei Południowej, a czwarty w całej Azji. Ks. Kim Dong-jun wydał oświadczenie dla archidiecezji Seul, w którym podkreślił, że chce "służyć kulturze głuchych na wzór Jezusa Chrystusa, z wrażliwością i ciepłem wobec słabych".

Ks. Kim Dong-jun będzie wikariuszem parafii Ephatha – pierwszej parafii dla głuchych w archidiecezji. Będzie również kapelanem w szkole Aehwa w Seulu.

