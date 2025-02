Rzym: Rozpoczął się Jubileusz Diakonów Stałych

W piątek 21 lutego w Rzymie rozpoczął się Jubileusz Diakonów Stałych. Swoją obecność zapowiedziało ok. 2 tys. diakonów z całego świata, w tym ok. 100 z Polski. Organizatorzy spodziewają się, że łącznie przybędzie ok. 6 tys. osób. Oprócz diakonów będą też ich rodziny oraz kandydaci do diakonatu.

Niewielu diakonów weźmie udział w Jubileuszu Diakonów Stałych

Co ciekawe ta liczba to jedynie 5 proc. tych, którzy pełnią tę posługę na całym świecie. Łącznie w całym Kościele jest ok. 47 tys. diakonów. Na tym tle Polacy szczególnie wzięli sobie do serca zaproszenie do uczestnictwa w Jubileuszu. W Polsce posługę diakona pełni 108 osób. Tymczasem zgłoszeń było 116 (diakoni i kandydaci na diakonów).

Pierwszego dnia Jubileuszu w rzymskiej Bazylice św. Augustyna na Polach Marsowych odbędzie się katecheza dla polskojęzycznych diakonów i kandydatów do diakonatu. Katechezę zatytułowaną "Konkretne znaki nadziei w posłudze diakonów stałych" wygłosi bp Sławomir Oder z diecezji gliwickiej. Z kolei sobota i niedziela będą czasem na spotkanie z diakonami z innych krajów. W sobotę diakoni będą mieli możliwość przejścia przez Drzwi Święte, aby o godz. 18.00 uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym w Auli Pawła VI.

Święcenia na diakona stałego podczas Jubileuszu

W niedzielę 23 lutego odbędzie się uroczysta Msza św. w Bazylice Watykańskiej – kulminacja Jubileuszu Diakonów Stałych. Podczas Mszy św., której przewodniczyć będzie proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella, odbędą się święcenia diakonatu. Przyjmie je 23 kandydatów, w tym dwóch z Polski. Wszyscy diakoni otrzymają na pamiątkę stuły – dar od Ojca Świętego Franciszka.

Oprócz bp. Odera, diakonom i kandydatom na diakona towarzyszą w Rzymie jeszcze kard. Grzegorz Ryś i bp Marek Mendyk. Z jedną z grup pielgrzymów spotkał się jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.

