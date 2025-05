Więcej wiernych w kościołach w sercu UE. Pierwszy taki przyrost od lat

Nowe dane opublikowane wyjątkowo wcześnie pokazują, że w ubiegłym roku średnio ponad 173 tys. osób uczestniczyło w niedzielnej mszy św. W liczbach bezwzględnych to ok. 6 tys. więcej wiernych, czyli niespełna 4-proc. wzrost rok do roku.

Choć biskupi przestrzegają przed zbyt szybkim wyciąganiem wniosków, zauważają, że wzrost dotyczy głównie środowisk miejskich, gdzie wspólnoty parafialne są szczególnie aktywne. Nadal jednak liczba dominicantes nie wróciła do poziomów sprzed pandemii, gdy w niedzielę do kościoła chodziło ponad 200 tys. Belgów.

Kościół w Belgii. Nawrócenia dorosłych, mniej chrztów dzieci

Choć Episkopat nie wskazuje na ten powód, to nie bez znaczenia mogła być wrześniowa wizyta papieża Franciszka w Belgii, która odbiła się szerokim echem w mediach. Rośnie też liczba dorosłych przyjmujących chrzest: ze 186 w 2014 r. do 362 w 2024 r. Przewiduje się, że do końca tego roku ta liczba wzrośnie aż do 536.

Z drugiej strony liczba chrztów dzieci spadła z blisko 35 tys. do niespełna 30 tys. Choć trend spadkowy utrzymuje się, to nieco zwalnia. Jedną z głównych przyczyn jest niska dzietność – ten wskaźnik w Belgii wynosi 1,4 dziecka na kobietę.

Co z innymi sakramentami?

Pierwsze Komunie, bierzmowania i śluby kościelne również notują spadki, choć mniejsze niż w poprzednich latach. Widać pewną stabilizację po pandemicznych turbulencjach. Maleje też liczba katolickich pogrzebów – z 37 do 35,5 tys.

Nie opublikowano jeszcze danych dotyczących formalnej prośby o wykreślenie z księgi chrztów. W 2023 r. takich wniosków złożono rekordowe ponad 14 tys. Stolica Apostolska przypomina jednak, że chrzest jest niezmywalnym znakiem przynależności do Chrystusa i nie można go "odwołać" a zgodnie z prawem kanonicznym zmiany w księgach chrzcielnych mogą dotyczyć jedynie korekt transkrypcji.

