Papież: Świat musi karać takie nadużycia

W przesłaniu skierowanym w poniedziałek do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, papież Leon XIV stanowczo potępił wykorzystywanie głodu jako narzędzia walki. "Z przerażeniem obserwujemy niegodziwe posługiwanie się głodem jako bronią wojenną" – powiedział. Zwrócił uwagę, że celowe zagładzanie ludności staje się "bardzo ekonomicznym sposobem prowadzenia wojny".

Papież wskazał, że w wielu współczesnych konfliktach pierwszymi celami militarnymi stają się systemy zaopatrzenia w wodę oraz szlaki komunikacyjne. – Nadszedł czas, aby świat podjął zdecydowane działania: wyznaczył jasne zasady, karał sprawców tych zbrodni i pociągał ich do odpowiedzialności – powiedział Ojciec Święty.

Głód na świecie. Papież: Jedno z najpoważniejszych wyzwań

Leon XIV podkreślał, że brak bezpieczeństwa żywnościowego i problem niedożywienia wciąż należą do najpoważniejszych wyzwań naszych czasów. – Kościół popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do zakończenia skandalu, jakim jest głód na świecie – oświadczył.

Jako klucz do walki z tą dramatyczna sytuacją papież wskazał dzielenie się zasobami, przeciwstawiając je "chciwemu gromadzeniu". – To wartość, o której dziś często zapominamy. Mimo postępów, globalne zagrożenie głodem narasta, co oddala nas od osiągnięcia celu "Zero głodu" zawartego w Agendzie 2030 – ocenił.

Leon XIV powiedział, że przyszłe pokolenia zapytają, dlaczego pozostawiono im świat pełen niesprawiedliwości i nierówności. – Jeśli nie zaczniemy działać teraz, nie uda się zbudować odpornych systemów agrożywnościowych, ani zapewnić wszystkim zdrowej, dostępnej i zrównoważonej żywności. Bez pokoju i stabilności nie osiągniemy tych celów – dodał.

