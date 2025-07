Przepisy o bluźnierstwie. Koniec nadużyć?

Swoim postanowieniem Sąd Najwyższy w Islamabadzie uwzględnił petycję złożoną przez 101 rodzin we wrześniu 2024 r. Petycja oskarża siatkę przestępczą o współpracę z policją w celu fałszywego oskarżania głównie młodych muzułmanów o bluźnierstwo.

Przepisy z czasów kolonialnych wciąż obowiązują

Przepisy dotyczące bluźnierstwa w Pakistanie są zapisane w dziewięciu artykułach Kodeksu Karnego. W dużej mierze pochodzą one z okresu brytyjskich rządów kolonialnych, ale zostały zaostrzone w okresie dyktatury generała Mohammeda Zia-ul-Haqa (1977-1988). Między innymi okładają karą zniesławienie islamu i proroka Mahometa. Od tego czasu dziesiątki muzułmanów i członków innych mniejszości, w tym chrześcijan, zostało skazanych na karę śmierci za bluźnierstwo, ale żaden z wyroków nie został jeszcze wykonany.

W zeszłym miesiącu organizacja praw człowieka Human Rights Watch opublikowała badanie, w którym stwierdzono, że przepisy o bluźnierstwie są wykorzystywane do czerpania korzyści z wymuszeń i kradzieży ziemi.

Koniec nadużyć? "Wyjątkowa okazja"

Peter Jacob, katolicki dyrektor Centrum Sprawiedliwości Społecznej w Lahaurze, z zadowoleniem przyjął decyzję sądu w Islamabadzie. "To wyjątkowa okazja dla rządu, aby zwalczać nadużycia przepisów o bluźnierstwie" – powiedział Jacob. Wezwał rząd do ścisłego wdrożenia orzeczenia. Jego zdaniem, "zapobiegnie to nadużyciom religii i tych przepisów zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej".

Bardziej sceptycznie wypowiedział się prawnik i obrońca praw człowieka Liaqat Ali. Obawia się, że orzeczenie Sądu Najwyższego w Islamabadzie może zostać zaskarżone do Sądu Najwyższego Pakistanu. "Te ustawy zostały uchwalone przez parlament przy poparciu elit politycznych. Może je zmienić tylko parlament, ale najwyraźniej nie ma takiego zamiaru" – powiedział Ali.

