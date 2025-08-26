Pierwsza książka Leona XIV. "I pokój niech będzie!"

Są tam pierwsze przemówienia Ojca Świętego dotyczące pokoju. Książka opublikowana przez Libreria Editrice Vaticana, liczy 160 stron i będzie dostępna w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim.

Pokoju „nieuzbrojonego i rozbrajającego” życzył wszystkim Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu do całego świata zaraz po wyborze na następcę św. Piotra, 8 maja. W swoich pierwszych wystąpieniach Papież, który przybył z Ameryki Północnej, przekazał wszystkim kilka ze swoich priorytetów: prymat Boga, komunię w Kościele, poszukiwanie pokoju.

Podkreślił, jak fundamentalne jest „zobowiązania każdego, kto pełni w Kościele posługę władzy: zniknąć, aby pozostał Chrystus, stać się małym, aby On był poznany i uwielbiony”. Wyjawił także swoje wielkie pragnienie: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który stanie się zaczynem dla świata pojednanego.

Jego liczne apele o pojednanie nie odnoszą się wyłącznie do polityki, lecz do serca każdego człowieka: Papież podkreśla, że pokój zaczyna się w każdym z nas: w sposobie, w jaki patrzymy na innych, słuchamy innych, mówimy o innych.

Ta cenna książka gromadzi pierwsze przemówienia papieża Leona XIV, „dzięki którym można lepiej poznać Papieża poprzez jego własne słowa” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. komunikacji Stolicy Apostolskiej.

Watykan: Ogłoszono temat przyszłorocznego orędzia na Światowy Dzień Pokoju

„Pokój niech będzie z wami wszystkimi: ku pokojowi „nieuzbrojonemu i rozbrajającemu” - to temat papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2026 – poinformowała Dykasteria do spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka.

Jak czytamy w watykańskim komunikacie, temat ten zachęca ludzkość do odrzucenia logiki przemocy i wojny oraz do przyjęcia prawdziwego pokoju opartego na miłości i sprawiedliwości. Pokój ten musi być nieuzbrojony, to znaczy nieoparty na strachu, groźbach lub zbrojeniach, oraz rozbrajający, – zdolny do rozwiązywania konfliktów, otwierania serc i budowania zaufania, empatii i nadziei. Nie wystarczy apelować o pokój, trzeba go urzeczywistniać w stylu życia, który odrzuca wszelkie formy przemocy, widoczne lub strukturalne.

