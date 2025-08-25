Papież zwrócił się do ministrantów. "Wielkie nieszczęście!"

– "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni". Nigdy nie zapominajcie o tych słowach, drodzy przyjaciele, wyryjcie je w sercu i postawcie Jezusa w centrum waszego życia – wezwał Leon XIV francuskich ministrantów, którzy wraz ze swoimi opiekunami – kapłanami przybyli na pielgrzymkę do Rzymu.

Mówiąc te słowa, papież nawiązał do cnoty nadziei, która jest tematem przeżywanego obecnie Roku Jubileuszowego. – Może sami dostrzegacie, jak bardzo jej potrzebujemy. Słyszycie zapewne, że świat jest w trudnej sytuacji, staje wobec coraz poważniejszych i niepokojących wyzwań. Może i wy sami, albo wasi bliscy, doświadczacie cierpienia, choroby czy niepełnosprawności, porażki, utraty kogoś ukochanego, a w obliczu próby wasze serce pogrąża się w smutku i lęku. Kto przyjdzie nam z pomocą? Kto się nad nami ulituje? Kto nas ocali? I to nie tylko od cierpień, ograniczeń czy grzechów, lecz także od samej śmierci – zastanawiał się Ojciec Święty. – Odpowiedź jest całkowicie jasna i od dwóch tysięcy lat rozbrzmiewa w historii: tylko Jezus nas zbawia – i nikt inny. Bo tylko On ma tę moc, On sam jest wszechmogącym Bogiem i tylko On nas kocha – dodał.

Nadzieja od samego Boga

Papież podkreślił, by ta nadzieja była zawsze obecna w chwilach trudnych, wątpliwości, zniechęcenia czy burzy, "jak mocna kotwica rzucona ku niebu, która pozwoli iść dalej". Zwrócił uwagę, że dowodem tej miłości Boga do człowieka jest fakt, iż "Bóg, Stwórca nieba i ziemi, zechciał cierpieć i umrzeć za swoje stworzenia, za nas. Bóg kochał nas aż po śmierć!".

– Kościół, z pokolenia na pokolenie, wiernie zachowuje pamięć o śmierci i zmartwychwstaniu Pana, których jest świadkiem – jako o swoim najcenniejszym skarbie. Strzeże jej i przekazuje, celebrując Eucharystię, którą wy macie radość i zaszczyt służyć. Eucharystia jest Skarbem Kościoła, Skarbem Nad Skarbami – przypomniał Leon XIV. I podkreślił znaczenie Eucharystii dla naszego zbawienia. – Jezus nadal ofiaruje swoje życie na ołtarzu, nadal przelewa swoją Krew za nas. Drodzy ministranci, sprawowanie Mszy Świętej zbawia nas dziś! Ona zbawia dziś świat! – wskazał Ojciec Święty, dodając, że na to najważniejsze wydarzenie w życiu chrześcijanina nie idzie się z obowiązku, ale dlatego, że potrzebujemy "życia samego Boga, które daje się bez reszty".

Potrzeba godnej posługi przy ołtarzu

Papież dziękując ministrantom za służbę przy ołtarzu wskazał również, aby była ona celebrowana godnie, uroczyście i z radością. – Gdy zbliżacie się do ołtarza, miejcie zawsze w sercu wielkość i świętość tego, co jest celebrowane. Msza Święta jest chwilą święta i radości. Jakże bowiem nie radować się sercem w obecności Jezusa? A jednocześnie Msza Święta jest chwilą poważną, uroczystą, pełną majestatu. Niech wasza postawa, wasze milczenie, godność waszej posługi, piękno liturgii, ład i wzniosłość gestów pomagają wiernym wejść w świętą wielkość Tajemnicy – mówił Leon XIV.

Na koniec odniósł się do spadku liczby kapłanów we Francji. – Życzę wam także, abyście byli uważni na wezwanie, jakie Jezus może skierować do was, aby pójść za Nim jeszcze bliżej w kapłaństwie – powiedział. – Zwracam się do waszych młodych, entuzjastycznych i hojnych sumień. I powiem wam coś, co powinniście usłyszeć, nawet jeśli was to trochę zaniepokoi: brak kapłanów we Francji, na świecie, jest wielkim nieszczęściem! Nieszczęściem dla Kościoła! Obyście stopniowo, z niedzieli na niedzielę, odkrywali piękno, radość i konieczność takiego powołania. Jakże cudowne jest życie kapłana, który każdego dnia spotyka Jezusa w sposób tak wyjątkowy i daje Go światu! – oznajmił Ojciec Święty.

