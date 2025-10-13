Biskupi napisali list do von der Leyen. Wzywają UE do zdecydowanego działania

Ochrona stworzenia była jednym z tematów odbywającego się w Fatimie w dniach 7-10 października zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). W opublikowanym dziś komunikacie przewodniczący episkopatów naszego kontynentu wezwali do modlitwy o pokój i do misyjnego zaangażowania Kościoła w Europie. Temat obrad brzmiał: "Jak być uczniami-misjonarzami w zsekularyzowanej Europie?".

Przewodniczący CCEE abp Gintaras Grušas podkreślił ekumeniczną misję Kościoła w Europie. Poinformował, że 5 listopada w Rzymie odbędzie się ceremonia podpisania znowelizowanej Karty Ekumenicznej. Uroczystość była przewidziana na 27 kwietnia br. w Wilnie, jednak została odwołana w związku ze śmiercią papieża Franciszka.

Biskupi o sytuacji w Europie

Uczestnicy zgromadzenia plenarnego CCEE przedyskutowali obecną sytuację w Europie. Przypomnieli o wielkich cierpieniach spowodowanych wojnami w Ukrainie i Ziemi Świętej, jak również w licznych innych rejonach świata, rozdzieranych nienawiścią i przemocą.

Zwrócili się z gorącym apelem do wszystkich wiernych o modlitwę w intencji "pokoju rozbrojonego i rozbrajającego", zgodnie z intencją papieża Leona XIV. Podkreślili, że prawdziwy pokój jest nie tylko umilknięciem broni, ale również pokojem w naszych umysłach, sercach i wzajemnych relacjach.

Ich zdaniem, tylko tak możemy być autentycznymi świadkami przesłania Chrystusa oraz przezwyciężyć nienawiść, podziały i przemoc. Biskupi wskazali na aktualność orędzia Matki Bożej Fatimskiej, która zaprasza nas do posługiwania się "bronią pokoju: modlitwą i nawróceniem".

"Jako pasterze Kościoła w Europie jesteśmy wezwani do podążania w sposób synodalny: do słuchania naszych ludów, do prowadzenia dialogu z zsekularyzowanym światem, do rozeznawania tego, jak Duch Święty stale działa nawet tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Synodalność nie jest jedynie metodą kościelną: jest postawą misyjną, sposobem patrzenia na świata oczami miłosierdzia. Jesteśmy zaproszeni nie do przekonywania Europy argumentami, ale do odzyskania jej miłością" – głosi komunikat.

Zapomniane korzenie chrześcijańskie

Zwracając uwagę, że niektóre społeczeństwa europejskie zapomniały o swych chrześcijańskich korzeniach, biskupi podkreślili, że "prawdziwe nawrócenie musi zacząć się przede wszystkim w naszych sercach".

"Miłosierdzie Boże nadal działa na naszym kontynencie. Naszym zadaniem, jako uczniów-misjonarzy, nie jest potępianie, ale budzenie nadziei. Tę odnowę może wspierać dialog ze współczesną kulturą, autentyczne świadectwo życia i synodalność pozwalająca Kościołowi na nowo odkryć powołanie każdego ochrzczonego" – uważają przewodniczący episkopatów naszego kontynentu.

Podkreślili oni konieczność towarzyszenia i wspierania etapu wprowadzania w życie Synodu o synodalności na szczeblu diecezjalnym i krajowym oraz kontynuowania tej drogi na szczeblu kontynentalnym.

Następne zgromadzenie plenarne CCEE odbędzie się w dniach 27-30 października 2026 roku w Salzburgu, w Austrii.

Czytaj też:

Biskupi Europy wydali specjalne oświadczenie ws. Auschwitz