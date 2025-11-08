Leon XIV zwrócił się do Polaków. Wskazał dwie postacie

"Pozdrawiam serdecznie Polaków. Pielgrzymki świata pracy mają w Polsce długą tradycję. Ich inspiracją było nauczanie św. Jana Pawła II i jego Encyklika Laborem exercens oraz działalność bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana 'Solidarności'. Powracajcie do tych źródeł, aby z nadzieją stawiać czoła 'nowym rzeczom', upominając się o chrześcijańską wizję ludzkiej pracy. Z serca wam błogosławię!" – zaznaczył Leon XIV.

Papieską katechezę streścił po polsku red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego: "Rok Święty to czas łaski – okazja do przemiany życia i świata wokół nas. Przykładem tego jest bł. Izydor Bakanja, który na przełomie XIX i XX w. żył w Kongu, ówczesnej kolonii belgijskiej. Dzięki trapistom poznał Jezusa i mając 20 lat przyjął chrzest. Pracował u europejskiego pracodawcy, wrogo nastawionego do chrześcijaństwa i misjonarzy broniących miejscową ludność przed wyzyskiem. Izydor nie ukrywał wiary, znosił szykany i tortury, a przed śmiercią przebaczył swoim oprawcom. Swoją postawą przerwał łańcuch zła i pokazał, że przemiana jest możliwa – i rodzi nadzieję. Takie jest przesłanie Jubileuszu".

Leon XIV a Polska. Ciekawa relacja hierarchy

Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, w rozmowie z „L’Osservatore Romano” zauważył, że "wszystkie apele papieża o pokój mają w Polsce szczególne znaczenie, ze względu na jej położenie geograficzne w tym trudnym czasie".

"Z polskiej perspektywy, patrząc na liczbę pielgrzymów, diecezji i biskupów odwiedzających Rzym, mogę powiedzieć, że nowy Papież nadał Jubileuszowi nowy impuls – i widać to po rosnących liczbach" – stwierdził nuncjusz.

Podzielił się również osobistym doświadczeniem: "W ostatnich dniach byłem w Rzymie i widziałem miasto pełne pielgrzymów i turystów – wśród nich bardzo wielu Polaków".

Abp Filipazzi zauważył, że wobec papieża Leona XIV "panuje ogromna życzliwość, otwartość i zainteresowanie. Mamy nadzieję, że to zaowocuje dla dobra jego misji i życia całego Kościoła".

