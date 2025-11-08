"Papież dobrze zna Polskę". Ciekawa relacja o Leonie XIV

Nuncjusz zaapelował również o modlitwę w intencji Ojca Świętego, który – jak zaznaczył – "ma bardzo ważną misję dla Kościoła i dla świata".

Od Franciszka do Leona

Na początku abp Filipazzi zwrócił uwagę na znaczenie sukcesji apostolskiej.

"Zadanie Piotra, by być fundamentem Kościoła i umacniać braci w wierze, pozostaje zawsze takie samo. Kolejni papieże zmieniają się, ale każdego przyjmujemy nie ze względu na jego osobę czy poglądy, lecz dlatego, że w wierze uznajemy w nim następcę św. Piotra. Chciałbym przede wszystkim podkreślić wagę tej sukcesji" – powiedział nuncjusz.

Dodał, że zrozumienie tej prawdy "jest kluczowe, by właściwie pojmować naturę Kościoła".

Jak podkreślił, "to właśnie sukcesja apostolska pozwoliła nam przejść od bólu do radości – od żalu po śmierci papieża Franciszka do radości z wyboru jego następcy na Stolicy Piotrowej".

Pokój, jedność wewnętrzna i modlitwa za papieża

"Podczas wizyt w diecezjach zawsze przypominam, że należy towarzyszyć papieżowi modlitwą, ponieważ ma on naprawdę niezwykle ważną misję – strzeżenia jedności Kościoła" – zaznaczył abp Filipazzi. Dodał, że "Ojciec Święty bardzo mocno podkreśla potrzebę wewnętrznej jedności".

Nuncjusz wskazał również, że "papież ma dziś misję bycia moralnym punktem odniesienia dla całego świata".

W rozmowie z L’Osservatore Romano abp Filipazzi przypomniał też liczne papieskie wezwania do pokoju, poczynając od pierwszego wystąpienia Leona XIV z loggii Bazyliki Watykańskiej tuż po wyborze 8 maja, gdy powiedział: "Pokój z wami wszystkimi! Pokój nieuzbrojony i pokój rozbrajający, pokorny i wytrwały".

Arcybiskup zauważył, że "wszystkie apele papieża o pokój mają w Polsce szczególne znaczenie, ze względu na jej położenie geograficzne w tym trudnym czasie".

Polacy licznie przybywają do Rzymu

"Z polskiej perspektywy, patrząc na liczbę pielgrzymów, diecezji i biskupów odwiedzających Rzym, mogę powiedzieć, że nowy Papież nadał Jubileuszowi nowy impuls – i widać to po rosnących liczbach" – stwierdził nuncjusz.

Podzielił się również osobistym doświadczeniem: "W ostatnich dniach byłem w Rzymie i widziałem miasto pełne pielgrzymów i turystów – wśród nich bardzo wielu Polaków".

Abp Filipazzi zauważył, że wobec papieża Leona XIV "panuje ogromna życzliwość, otwartość i zainteresowanie. Mamy nadzieję, że to zaowocuje dla dobra jego misji i życia całego Kościoła".

Podkreślił również, że Leon XIV – "dzięki wcześniejszej posłudze jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów – bardzo dobrze zna Kościół w Polsce, dlatego będzie potrafił właściwie nim pokierować również w tym wymiarze".

Leon XIV jest 267. następcą św. Piotra i pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki. Posiada także obywatelstwo peruwiańskie – w Peru był misjonarzem przez ponad dwadzieścia lat.

