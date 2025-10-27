Orban spotkał się z Leonem XIV. Zdradził, o co prosił papieża

W poniedziałek papież przyjął na audiencji premiera Węgier. Rozmowy dotyczyły konfliktu na Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także sytuacji społecznej na Węgrzech.

"Poprosiłem Jego Świątobliwość o wsparcie węgierskich działań antywojennych" – poinformował Orban we wpisie na X.

Następnie premier Węgier spotkał się z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, w towarzystwie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, Sekretarza ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.-stwierdza komunikat opublikowany przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Podczas serdecznej rozmowy w Sekretariacie Stanu zostały podkreślone solidne relacje dwustronne oraz uznanie dla zaangażowania Kościoła katolickiego w promowanie rozwoju społecznego i dobrobytu wspólnoty węgierskiej, zwracając szczególną uwagę na rolę rodziny, wychowania i przyszłości ludzi młodych, a także znaczenie ochrony najbardziej wrażliwych wspólnot chrześcijańskich.

Dużo miejsca poświęcono ponadto kwestiom europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu na Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Orban chce obejść sankcje USA na Rosję

Prezydent USA Donald Trump w środę po raz pierwszy w swojej drugiej kadencji nałożył sankcje na Rosję. Obejmują one Łukoil i Rosnieft. Amerykański przywódca usiłuje w ten sposób wywrzeć presję na Moskwę, aby zgodziła się na zawieszenie broni na Ukrainie.

Reuters odnotował, że decyzja Trumpa doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej i wywołała poruszenie na Węgrzech i Słowacji – największych nabywców rosyjskiej ropy w Unii Europejskiej, których Bruksela zwolniła wcześniej z sankcji UE.

Premier Węgier Viktor Orban powiedział w piątek, że rozmawiał z węgierską spółką naftowo-gazową MOL o tym, jak obejść nowe amerykańskie sankcje wobec rosyjskich koncernów naftowych.

