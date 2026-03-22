Po latach kryzysu ten kraj odnotował wzrost liczby powołań

Z opublikowanych danych wynika, że w roku akademickim 2025/2026 w hiszpańskich diecezjach kształci się 1066 seminarzystów, czyli o 30 więcej niż rok wcześniej (1036). "Każdy z tych ponad tysiąca seminarzystów jest znakiem nadziei dla Kościoła w Hiszpanii" – podkreślają autorzy raportu.

Z drugiej strony liczba kleryków, którzy przerwali formację w seminarium, nieznacznie spadła: z 86 w zeszłym roku do 82 w tym roku akademickim. Ponadto w 2025 roku święcenia kapłańskie przyjęło 58 diakonów.

Powołania i formacja seminaryjna

Dane pokazują znaczenie dalszego wspierania duszpasterstwa powołaniowego i towarzyszenia młodym w rozeznawaniu drogi życia. Kampania Dnia Seminarium wpisuje się w ten kontekst, zachęcając do postawienia pytania o sens życia i gotowość odpowiedzi na Boże wezwanie.

Formacja kapłańska w Hiszpanii opiera się na zatwierdzonym w 2019 roku planie "Forming Missionary Pastors", który kładzie nacisk na proces etapowy i osobiste towarzyszenie. Widocznym efektem jest fakt, że większość rezygnacji z formacji seminaryjnej następuje na początkowych etapach, natomiast ci, którzy kontynuują drogę, czynią to z bardziej dojrzałym i ugruntowanym powołaniem.

Seminaria duchowne w Hiszpanii

Spośród 1066 hiszpańskich seminarzystów 854 kształci się w 67 seminariach diecezjalnych, a 212 w 14 międzynarodowych seminariach misyjnych Redemptoris Mater. Formacja odbywa się w 57 wspólnotach, często łączących kilka diecezji, aby pogłębić życie wspólnotowe i jakość przygotowania.

Średni wiek seminarzystów wynosi od 25 do 30 lat. Konferencja Episkopatu Hiszpanii (CEE) podkreśla, że kapłaństwo może być odpowiedzią na "egzystencjalną pustkę, której doświadcza wielu młodych ludzi", wskazując drogę sensu i spełnienia. Hasło tegorocznego dnia powołaniowego nawiązuje do momentu radykalnej decyzji uczniów Jezusa, którzy "zostawili wszystko", by pójść za Jezusem.

