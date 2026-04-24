Argentyna: Kończą się obchody pierwszej rocznicy śmierci papieża Franciszka

„W niedzielę 26 kwietnia gromadzimy się, aby uczcić życie i posługę papieża Franciszka, świętując Dzień Dobrego Pasterza. Rok po jego śmierci dziękujemy Bogu za posługę Franciszka jako pasterza Kościoła” – napisała w zaproszeniu Konferencja Episkopatu Argentyny. Każda diecezja w tym kraju włączy się do „modlitwy i wdzięczności za życie papieża Franciszka”.

W dniu rocznicy, 21 kwietnia, biskupi uczestniczący w swoim zgromadzeniu plenarnym, koncelebrowali Eucharystię w bazylice Matki Bożej w Luján. „Franciszek, w imię Chrystusa, wszedł w nasze życie i na stałe w nim pozostał” – zapewnił abp Marcelo Colombo, przewodniczący episkopatu.

Wcześniej, w sobotę 18 kwietnia, ponad 120 tys. Argentyńczyków, głównie młodych, upamiętniło Franciszka podczas koncertu muzyki techno na Plaza de Mayo w stolicy Buenos Aires, przy którym znajduje się katedra, w której przyszły papież pełnił posługę arcybiskupa. Organizatorem wydarzenia był portugalski ksiądz i DJ Padre Guilherme. Duchowny wplótł w muzykę oryginalne wypowiedzi papieża. Niespodziewanie na scenę wyszedł również arcybiskup Buenos Aires, Jorge García Cuerva. „Przez długi czas słyszeliśmy zdanie: «Franciszek nie przyjechał do Argentyny». Jednak dzisiaj czujemy jego obecność wśród nas bardziej niż kiedykolwiek” – powiedział hierarcha.

