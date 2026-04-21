Leon XIV wspomina Franciszka: Był darem dla Kościoła i świata

– Chciałbym wspomnieć papieża Franciszka w tę pierwszą rocznicę jego śmierci. Pozostawił i ofiarował tak wiele Kościołowi – poprzez swoje życie, swoje świadectwo, swoje słowo i swoje gesty. Przez to, co uczynił, żyjąc prawdziwie bliskością wobec najuboższych, najmniejszych, chorych, dzieci i osób starszych – powiedział Leon XIV do dzienikarzy, lecących z nim do Gwinei Równikowej.

Dzień przelotu Papieża z Angoli do Gwinei Równikowej przypadł w pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka, który odszedł o świcie 21 kwietnia 2025 roku.

Promowanie braterstwa

Jak mówił Papież, wiele rzeczy można by przypomnieć z życia Jorge Maria Bergoglia, ale Leon XIV przywołał przede wszystkim jego nieustanne wezwanie do "powszechnego braterstwa”.

– Franciszek naprawdę starał się promować autentyczny szacunek dla wszystkich ludzi, wszystkich kobiet, rozwijając ducha braterstwa, byśmy byli braćmi i siostrami – wszyscy – i by szukać sposobu życia według przesłania, które znajdujemy w Ewangelii – mówił Ojciec Święty.

Orędzie miłosierdzia

Innym przesłaniem papieża Franciszka, które przypomniał Leon XIV, jest miłosierdzie, o którym mówił już podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański w niedzielę po wyborze 13 marca 2013 roku.

– Już wtedy, podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański, ale także podczas Mszy świętej, którą odprawił jeszcze przed inauguracją pontyfikatu 17 marca 2013 roku w parafii św. Anny w Watykanie, przywołał postać kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i mówił z serca o miłosierdziu Boga, o wielkiej miłości, o przebaczeniu i hojnej ekspresji miłosierdzia Pana – wskazał Leon XIV.

Tego ducha Franciszek pragnął przekazać całemu Kościołowi – podkreślił Papież, przypominając również piękną celebrację nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Dar dla wszystkich

– Módlmy się, aby już cieszył się miłosierdziem Pana i dziękujmy Panu za wielki dar życia Franciszka dla całego Kościoła i całego świata – zakończył Leon XIV.

