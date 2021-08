Sondaż: Które państwo najważniejszym sojusznikiem Polski?

"Które z tych państw jest Pani/Pana zdaniem dziś najważniejszym sojusznikiem Polski?" – takie pytanie usłyszeli respondenci w badaniu przeprowadzonym dla serwisy "Rzeczpospolitej". Wskazać można być tylko jedną odpowiedź.

Niemal 1/4 ankietowanych wskazała Stany Zjednoczone (23,8 proc). Co zaskakujące, na drugim miejscu znalazły się Węgry, które za najważniejszego sojusznika Polski uważa 19,1 proc. badanych.

Kolejne w zestawieniu znalazły się Niemcy. Wskazało na nich 12,5 proc. ankietowanych. 3,9. proc. wskazało Wielką Brytanię, a 4,1 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "inne państwo".

Największą grupę stanowiły osoby, które nie mają zdania w tej kwestii. Wśród ankietowanych było ich 36,6 procent

Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research skomentował wyniki sondażu.

– Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem Polski w opinii co piątej kobiety i 28% mężczyzn. USA wybrane zostały przez blisko co trzecią osobę do 24 roku życia i częściej niż co czwartego respondenta posiadającego wyższe wykształcenie. Odpowiedź tę wskazała ponad 1/3 osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – powiedział rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25.08.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.



