Kto wygrałby wybory? Oto, jak chcą głosować Polacy

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu wpolityce.pl. Z danych, jakie zebrali ankieterzy wynika, że na partię Jarosława Kaczyńskiego wciąż chce głosować największy odsetek Polaków. Na drugim miejscu plasuje się nadal Koalicja Obywatelska, podczas gdy trzecie miejsce na podium przypadło Szymonowi Hołowni.

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 35 proc. respondentów. To wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z 27 sierpnia. Spadek poparcia odnotowała z kolei KO. Partia Donalda Tuska może pochwalić się wynikiem 25 proc. To mniej o 1 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z poparciem 17 proc. badanych. Dokładnie taki sam wynik odnotowała partia w poprzednim sondażu Social Changes.

Pięć partii w Sejmie

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, którą popiera 9 proc. ankietowanych - to wzrost o 1 pkt. proc. Próg wyborczy przekracza ponadto Konfederacja, na którą oddanie swojego głosu zadeklarowało 8 proc. badanych. To spadek poparcia o 1 pkt. proc.

Pod progiem wyborczym znalazłoby się PSL. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 3 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt. proc.). Również Kukiz'15 z wynikiem na poziomie 2 proc. nie może liczyć na wejście do Sejmu (poparcie bez zmian).

Najsłabiej w zestawieniu wypadło Porozumienie Jarosława Gowina. Partię byłego wicepremiera popiera obecnie jedynie 1 proc. respondentów - tyle samo co przy poprzednim badaniu.

Deklarowana frekwencja wynosi obecne 67 proc. Oznacza to minimalny spadek (poprzednio było 66 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1065 osób w dniach od 27 do 30 sierpnia 2021 roku.

