Wspólny start PiS i Konfederacji? Sondaż rozwiewa wątpliwości

Z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator na zlecenie DoRzeczy.pl wynika, że najwięcej Polaków popiera Zjednoczoną Prawicę. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczoną Prawicę deklaruje 35,3 proc. uczestników badania. Oznacza to spadek o 2,3 pkt proc. w porównaniu do ostatniej fali naszych badań. Jeśli spojrzymy zaś na mandaty, to w takim układzie PiS ma 194 mandaty. Oznacza to, że traci aż 41 miejsc w Sejmie w porównaniu do liczby mandatów uzyskanej w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) uzyskała w badaniu 8,6 proc. poparcia (+0,4 pkt proc.). W takim układzie Konfederacja zyskuje 23 mandaty w porównaniu do wyborów w 2019 roku i w sumie ma 34 mandaty.

PiS i Konfederacja mają razem 228 mandatów.

Wspólna lista PiS i Konfederacji?

Teraz pojawił się nowy sondaż, w którym założono, że formacja Jarosława Kaczyńskiego i Konfederacja tworzą wspólną listę w wyborach do Sejmu.

"Okazuje się, że wspólna lista Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Konfederacji mogłaby liczyć zaledwie na 37 proc. głosów. To mniej, niż samodzielny wynik Prawa i Sprawiedliwości, które w równoległym, standardowym badaniu zdobyło 38 proc. Sojusz PiS z Konfederacją zdaje się więc odstraszać znaczną część wyborców prawicowych z obu ugrupowań" – opisuje portal wPolityce.pl, który zlecił wykonanie badania pracowni Social Changes.

Drugi duży blok, Sojusz KO, Polski 2050 i PSL-u wypada nieco lepiej: zdobywa 38 proc. głosów, czyli o 1 punkt mniej niż zsumowany wynik tych trzech partii.

