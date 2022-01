CBOS: Żaden z polityków nie cieszy się zaufaniem przynajmniej połowy Polaków

Pytanie brzmiało: "Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie".

Prezydent liderem

Liderem rankingu zaufania został prezydent Andrzej Duda. Głowę państwa wskazało w badaniu 46 proc. respondentów. 39 proc. wyraziło natomiast swoją nieufność. Drugie miejsce w zestawieniu zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 43 proc. badanych, zaś brak zaufania wyraziło 30 proc. osób. Trzecie miejsce przypadło premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Szef rządu może pochwalić się 39-procentowym zaufaniem. Niemniej, nie ufa mu 46 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (37 proc. zaufania; 39 proc. braku zaufania), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (34 proc.; 26 proc.), minister zdrowia Adam Niedzielski (32 proc.; 32 proc.), minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (31 proc.; 34 proc.), szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (30 proc.; 58 proc.), przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk (29 proc.; 52 proc.), lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (29 proc.; 52 proc.) oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek (28 proc.; 34 proc.).

W badaniu uwzględniono jeszcze: Krzysztofa Bosaka, prof. Piotra Glińskiego, prof. Tomasza Grodzkiego, Mariusza Kamińskiego, Jacka Sasina, Michała Dworczyka, Włodzimierza Czarzastego i Henryka Kowalczyka.

Sondaż zrealizowano w dniach 3-13 stycznia 2022 roku na próbie liczącej 1 135 osób metodami CAPI, CATI oraz CAWI.

