Badanie: Większość pracowników nie chce wracać do biur

Badanie przeprowadziła firma konsultingową Advanced Workplace Associates (AWA), a wyniki udostępniła agencja informacyjna Bloomberg.

Wynika z niego, że tylko 3 proc. ankietowanych chce powrócić do biura do pracy w pełnym wymiarze czasowym – przez pięć dni w tygodniu, tak jak było przed wybuchem pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2).

Chęć kontynuowania pracy zdalnej

Sondaż objął grupę 10 tys. osób zatrudnionych na całym świecie, m.in. w: finansach, firmach technologicznych i energetyce. Wynika z niego, że aż 86 proc. ankietowanych zadeklarowało, iż chce mieć możliwość pracy zdalnej przez co najmniej dwa dni w tygodniu. Taką odpowiedź udzielały osoby we wszystkich badanych grupach wiekowych. Najczęściej wskazywanymi dniami tygodnia do pracy w biurze były wtorki, środy i czwartki. Oznaczałoby to, że biura będą puste przez resztę dni tygodnia.

Po dwóch latach pandemii wiele firm jest przygotowanych do pracy zdalnej. Niektóre cały czas pracują w systemie hybrydowym albo pozwalają pracownikom wybrać, czy wolą pracować online.

– Pracodawcy muszą zdać sobie sprawę, że dżin uciekł z butelki. (...) Pracownicy zauważyli, że elastyczna praca może działać, a szefowie, którzy nie są wrażliwi na potrzeby swoich pracowników, poniosą tego negatywne konsekwencje – ocenił Andrew Mawson, dyrektor zarządzający AWA, cytowany przez Bloomberg.

Pracownicy nie wrócą do biur?

Badania przeprowadzone jeszcze w 2021 roku pokazywały, że część pracowników nie będzie chciała wracać do tradycyjnej pracy. W sondażu BBC 70 proc. ankietowanych osób uznało, że pracownicy "nigdy nie wrócą do biura w takim samym wymiarze godzin". Większość zadeklarowała, iż wolałaby pracować z domu.

Jednocześnie połowa respondentów na kierowniczych stanowiskach wyraziła przekonanie, że praca z domu obniży kreatywność i pogorszy jakość współpracy. Podobnego zdania było 38 proc. szeregowych pracowników.

Czytaj też:

Belgijski rząd wprowadza opcję czterodniowego tygodnia pracy