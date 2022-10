Sondaż: Spada poparcie dla Władimira Putina

Rosjanie coraz gorzej oceniają kierunek, w jakim zmierza sytuacja w ich kraju, a także nieco cieplej myślą o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – przekazał w poniedziałek portal Wyborcza.pl.

Jak podano, badania sondażowe w Rosji obarczone są dużym ryzykiem błędu, co jest skutkiem modelu zarządzania państwem. Część respondentów obawia się konsekwencji za udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania w sprawie działań Władimira Putina.

Ogromne znaczenie w Federacji Rosyjskiej ma także państwowa propaganda, która wybrzmiewa między innymi w największych telewizjach.

Poparcie dla Władimira Putina

Od początku rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę, czyli od 24 lutego tego roku, poparcie dla prezydenta Władimira Putina utrzymywało się na poziomie ponad 80 proc. Jednak w danych sondażowych z września br. po raz pierwszy widać spadek poparcia dla przywódcy Federacji Rosyjskiej. W wynikach wrześniowych wyniosło ono bowiem 77 proc. wobec 83 proc. w miesiąc wcześniej. Odsetek przeciwników prezydentury Putina w Rosji wzrósł z 15 do 21 proc.

Ponadto, we wrześniu tego roku – według wyników badania Centrum im. Lewady – Rosjanie rzadziej uważali, że ich kraj zmierza w dobrym kierunku. Odsetek optymistów spadł z 67 proc. do 60 proc. względem sierpnia 2022 roku. Równocześnie osób, które uważają, że kraj zmierza w złym kierunku przybyło z mniej więcej z 22-24 proc. do 27 proc.

Natomiast negatywny stosunek obywateli rosyjskich do USA zadeklarowało 71 proc. badanych w stosunku do 75 proc. miesiąc wcześniej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-28 września br. na reprezentatywnej próbie 1 631 osób w formie wywiadów "twarzą w twarz" pracowników sondażowni z respondentami. Autorzy badania zastrzegają jednak, iż tzw. margines błędu, wynikający z przyjętej metody badawczej, może sięgać 3,5 proc.

