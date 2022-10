Najnowszy sondaż: Sześć ugrupowań w Sejmie

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita". Jego wyniki opublikowano w niedzielę, 23 października wieczorem na portalu internetowym rp.pl.

Jak możemy przeczytać w serwisie gazety, "coraz więcej badanych deklaruje chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. Nie zmienia to jednak sytuacji na scenie politycznej".

Sondaż poparcia. Wyniki

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się teraz, to wzięłoby w nich udział 59 proc. osób – wynika z sondażu IBRiS.

W rankingu prowadzi nadal Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z poparciem na poziomie 33 proc. (w poprzednim badaniu tej samej firmy sprzed miesiąca: 32,9 proc.). Druga jest Koalicja Obywatelska – 26,7 proc. (wcześniej: 27,1 proc.). Trzecie miejsce na podium należy do Polski 2050 Szymona Hołowni, na którą głos chce oddać 9,6 proc. uczestników sondażu (miesiąc temu: 10,6 proc.). W Sejmie znalazłyby się jeszcze: Lewica – 9,3 proc. (+ 0,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania), Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 6,2 proc. (- 0,1 pkt. proc.), Konfederacja Wolność i Niepodległość – 5,2 proc. (- 0,4 pkt. proc.). Ponadto, 10 proc. respondentów nie wie, na kogo odda głos w wyborach parlamentarnych (miesiąc temu było to 8,5 proc. badanych).

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 października 2022 roku metodą CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) na grupie 1 100 osób.

PiS i KO notują utratę poparcia?

Z kolei według nowego sondażu firmy United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, w stosunku do poprzedniego badania zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska notują utratę deklarowanego poparcia.

PiS może liczyć na 32,1 proc, natomiast KO na 24,7 proc. Co ciekawe, porównując wyniki sondażu United Surveys dla WP z badaniem IBRiS dla "Rz", niepewna jest sytuacja Konfederacji, która balansuje na progu wyborczym.

