PiS i KO notują utratę poparcia. Jest najnowszy sondaż

Według wyników sondażu firmy United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, które poznaliśmy w niedzielę, 23 października 2022 roku, Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica może liczyć obecnie na 32,1 proc. poparcia. To o 1,7 pkt. proc. mniej w porównaniu z wcześniejszym badaniem tej samej pracowni.

Natomiast Koalicja Obywatelska zanotowała utratę poparcia na poziomie 1,5 pkt. proc. i teraz z wynikiem 24,7 proc. plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji. Różnica między KO a PiS-em to więc 7,4 pkt. proc. (wcześniej: 7,6).

Kto jeszcze na podium?

Podium uzupełnia Polska 2050 Szymona Hołowni. Na tę formację polityczną głos w wyborach parlamentarnych chce oddać 14 proc. respondentów. To wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Tuż za podium znajduje się Lewica z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.). W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znalazłoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 6,7 proc. deklarowanego poparcia, przy czym poprzednio wynik PSL był niższy o 1,1 pkt. proc.

Poza parlamentem znalazłaby się Konfederacja Wolność i Niepodległość, która tym razem uzyskała 3,5 proc., a więc o 1,5 pkt. proc. mniej. Ponadto, w badaniu 1,1 proc. uczestników wskazało AgroUnię. Co istotne, aż 10,7 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wie, na kogo odda swój głos w przyszłorocznych wyborach do Sejmu RP. To wzrost aż o 3,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Przełożenie na mandaty

Jak podała Wirtualna Polska, przełożenie deklarowanego poparcia na mandaty wyglądałoby następująco:

PiS – 192 mandaty (o 1 więcej niż po poprzednim badaniu),



KO – 143 mandaty (bez zmian),



Polska 2050 – 72 mandaty (o 7 więcej),



Lewica – 27 mandatów (o 8 mniej),



PSL-Koalicja Polska – 24 mandaty (o 9 więcej).



Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 października 2022 roku metodą CAWI & CATI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

