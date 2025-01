Co piąty wyborca gotowy poprzeć Stanowskiego

We wtorek o 20:00 na kanale Zero zostało wyemitowane "orędzie" Krzysztofa Stanowskiego.

– Od początku powtarzam i powtórzę jeszcze raz dziś. Chcę zdobyć 100 tysięcy podpisów, aby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania wyborcza, jak wygląda kampania prezydencka. Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji zgodnie z obowiązującym prawem wyemitowała spoty przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę nagrać serię programów, jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig – stwierdził dziennikarz. W środę od rana Kanał Zero emitował transmisję na żywo z rozpoczęcia zbiórki podpisów pod kandydaturą Krzysztofa Stanowskiego.

Sondaż: Ilu Polaków poprze Stanowskiego?

W badaniu SW Research dla rp.pl sprawdzono, czy byliby Polacy skłonni poprzeć kandydaturę Stanowskiego.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 20,7 proc. badanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło 32,2 proc. respondentów. 18,8 proc. nie wie, czy byliby skłonni poprzeć dziennikarza, a nieznajomość Stanowskiego deklaruje 38,3 proc. respondentów.

– Nieprzychylnie w kwestii startu Krzysztofa Stanowskiego w wyborach wypowiada się częściej niż co trzeci mężczyzna (36 proc.) i trzy na dziesięć kobiet. Odsetek respondentów, którzy na pewno nie oddaliby głosu na Stanowskiego wzrasta wraz z wiekiem (25 proc. – osoby do 24 roku życia, 35 proc. – osoby po 50 roku życia). Częściej niż pozostali takie zdanie podzielają respondenci z wyższym wykształceniem (37 proc.) oraz zarabiający od 5001 zł do 7000 zł netto (38 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejsca zamieszkania odpowiedź taka jest najbardziej popularna wśród mieszkańców największych miast (36 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

