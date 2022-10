Wróg czy przyjaciel? Polaków zapytano o stosunek Niemiec do naszego kraju

Sondaż na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadziła pracownia SW Research. Zapytani respondentów, jak oceniają stosunek współczesnych Niemiec do Polski.

20 proc. badanych uznało, że stosunek ten jest przyjazny. 35,5 proc. ankietowanych uważa, że Niemcy są neutralne wobec Polski. Z kolei 22,7 proc. respondentów uważa Niemcy za kraj wrogi wobec Polski. 21,8 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Starsi są większymi pesymistami

– Odsetek badanych oceniających stosunek Niemiec do Polski za neutralny maleje wraz z wiekiem respondentów (50 proc. – badani do 24 roku życia, 29 proc. – badani, którzy ukończyli 50 lat). Neutralność Niemiec względem Polski najczęściej (37 proc.) podkreślają też osoby posiadające wykształcenie średnie. Ponad 4 na 10 badanych (43 proc.) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto również jest tego zdania. Niewiele mniejszy odsetek badanych (38 proc.) z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców też uważa ten stosunek za neutralny – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

– Odsetek osób uważających Niemcy za wrogie wobec Polski rośnie wraz z wiekiem badanych – wśród osób w wieku 18-24 lata jest to 10,6 proc. ankietowanych, a wśród osób powyżej 50 lat – 24,8 proc. – dodaje Bodzon.

Ostatnio relacje polsko-niemieckie zdominowała kwestia reparacji. Wszystko to za sprawą raportu, a następnie noty dyplomatycznej przekazanej przez Warszawę Berlinowi.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło w piątek szczegóły noty dyplomatycznej, która została przekazana stronie niemieckiej.

