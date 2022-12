Kaczyński nie może zlekceważyć tego sondażu. Elektorat PiS zapytano o Ziobrę

W rządzie od dłuższego czasu istnieje poważna różnica zdań, co do strategii obranej przez premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach z Unią Europejską. Solidarna Polska domaga się zaostrzenia kursu wobec Brukseli, z użyciem prawa weta włącznie. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają się za bardziej miękkim negocjacyjnym podejściem do rozmów z Komisją Europejską.

Minister sprawiedliwości podkreśla w swoich wystąpieniach medialnych, że unijna polityka szefa rządu zawiodła. Jednocześnie prokurator generalny wskazuje, iż w kontekście Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i stosunków z Brukselą stoi na gruncie obrony interesów Polski i polskiej suwerenności w relacjach międzynarodowych

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pytano o spór ministra sprawiedliwości z premierem.

Zbigniewem Ziobro z poparciem wyborców PiS

Z sondażu wynika, że 35,4 proc. respondentów jest zdania, że PiS powinno kolejny raz iść do wyborów wspólnie z Solidarną Polską (21 proc. "zdecydowanie" popiera taki scenariusz).

Jednak aż 39,5 proc. ankietowanych jest przeciwnych takiemu pomysłowi. Jednocześnie ponad 25 proc. badanych nie a wyrobionego zdania w tym temacie.

W sondażu jednak wyodrębniono sam elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj wyniki prezentują się zdecydowanie inaczej. Aż 68 proc. elektoratu PiS jest zdania, że Kaczyński i Ziobro powinni iść do wyborów wspólnie pod szyldem Zjednoczonej Prawicy.

Przeciwnego zdania jest z kolei 22 proc. wyborców PiS. Jedynie 10 proc. zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Sondaż został przeprowadzony 2-4 grudnia 2022 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Kaczyński: Linia Morawieckiego jest bezalternatywawna

Lider Partii Republikańskiej: Apeluję do kolegów z Solidarnej Polski