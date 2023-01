Ile polskich firm zatrudnia Ukraińców? Wyniki najnowszego badania

Obecnie 99 proc. polskich firm nie prowadzi żadnych biznesów na Ukrainie, a 83 proc. przedsiębiorców nie zatrudnia Ukraińców i nie planuje tego robić w najbliższej przyszłości – wynika z badania CBM Indicator przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. W środę sondaż udostępniło ISBnews.pl.

Zatrudnienie Ukraińców w polskich firmach

"12 proc. firm zadeklarowało, że zatrudnia Ukraińców, a 5 proc. planuje to zrobić w najbliższych miesiącach. Nie zatrudnia Ukraińców i nie ma takich planów 89 proc. firm małych, 67 proc. średnich i 58 proc. dużych. Najchętniej oferują pracę Ukraińcom firmy duże (36 proc.) i średnie (29 proc.). Rzadko to robią firmy małe (6 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Jak podano, 99 proc. przedsiębiorstw stwierdziło, że obecnie nie działa na Ukrainie, w tym 95 proc. firm dużych i średnich. Do obecności na rynku naszego wschodniego sąsiada nie przyznała się żadna mała firma. Stałą obecność na Ukrainie zadeklarował tylko 1 proc. firm, w tym 5 proc. dużych i średnich.

Poinformowano, iż 94 proc. firm nie współpracuje z firmami z Ukrainy działającymi na terytorium Polski. Robi to tylko 6 proc. przedsiębiorców. Warto także podkreślić, że do takiej współpracy przyznaje się 26 proc. dużych firm. 48 proc. podmiotów oznajmiło, że po rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę poziom obrotów w ramach współpracy z rynkiem ukraińskim obniżył się. Co więcej, 34 proc. firm przekazało, że współpraca została zawieszona.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców przeprowadzono w grudniu ub.r.

