Kto był najlepszym premierem Polski w XXI wieku? Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu dla portalu dziennika "Rzeczpospolita" ankieterzy firmy SW Research zapytali respondentów, kto – ich zdaniem – był najlepszym premierem Polski w XXI wieku.

Pracownia wzięła pod uwagę szefów polskiego rządu od 2001 r. z wyjątkiem Jerzego Buzka, którego większość kadencji przypada na końcówkę XX wieku.

Donald Tusk najlepszym premierem XXI wieku?

Najwięcej respondentów – 23,4 proc. – wskazało Donalda Tuska. 15,1 proc. badanych uważa, że najlepszym premierem Polski w XXI wieku był Mateusz Morawiecki. 6,8 proc. ankietowanych wskazało Leszka Millera, a 3,9 proc. – Marka Belkę. Zdaniem 3,6 proc. uczestników badania, najlepszym premierem była Beata Szydło. Kazimierz Marcinkiewicz uzyskał 3,3 proc. wskazań, Jarosław Kaczyński – 2,7 proc., zaś Ewa Kopacz – 1,2 proc. Aż 40 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

– Odsetek badanych uważających Donalda Tuska za najlepszego premiera po 2001 r. wzrasta wraz z wiekiem (16 proc. – wśród osób do 24. roku życia, 29 proc. – wśród osób, które skończyły 50 lat). Z uwagi na poziom dochodów Donalda Tuska na najlepszego premiera najczęściej uważają osoby, które zarabiają więcej niż 5 tys. złotych netto miesięcznie – 3 na 10 z nich. Obecny lider Platformy Obywatelskiej najlepiej radził sobie na stanowisku prezesa Rady Ministrów zdaniem co trzeciej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – wskazała Małgorzata Bodzon z firmy SW Research.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 21-22 listopada. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Kto był najgorszym prezesem Rady Ministrów?

Wcześniej ankieterzy pracowni SW Research zapytali respondentów: "Kto Pani/Pana zdaniem był najgorszym premierem Polski po 2001 r?".

Najgorzej w tym sondażu wypada Mateusz Morawiecki, którego wskazało 25,6 proc. respondentów. Na Donalda Tuska zagłosowało 18,4 proc. badanych. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Jarosław Kaczyński z wynikiem 13,9 proc. Dalej znajduje się Beata Szydło z wynikiem 7,7 proc. oraz Ewa Kopacz, którą wskazało 6,4 proc. Kazimierza Marcinkiewicza za najgorszego premiera uznało 2,4 proc. respondentów, a Leszka Millera zaledwie 1,5 proc. Najlepiej wypada Marek Belka z wynikiem 1,2 proc. Warto zaznaczyć, że 22,9 proc. uczestników sondażu nie ma wyrobionego zdania w tym temacie.

