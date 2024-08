Kto nie pasuje do rządu Tuska? Tę partię wskazało najwięcej Polaków

Przypomnijmy, że w gabinecie premiera Donalda Tuska odnajdujemy przedstawicieli czterech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy. Jak zauważa sobotnia "Rzeczpospolita", różnice światopoglądowe dają o sobie znać, gdy koalicja podejmuje kwestie światopoglądowe. W ostatnim czasie było to widać przy projekcie wprowadzającym depenalizację aborcji – przypomniano.

Z tego właśnie powodu dziennik postanowił sprawdzić, które z ugrupowań jest, zdaniem Polaków, elementem najbardziej obcym w tej układane.

"Które ugrupowanie Pani/Pana zdaniem najmniej pasuje do koalicji tworzącej rząd Donalda Tuska?" – takie pytano zadała respondentom pracownia SW Reaserch w badaniu przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Najwięcej badanych, bo 31,1 proc. na tak zadane pytanie odpowiedziało: Polskie Stronnictwo Ludowe. Na drugim miejscu znalazła się Nowa Lewica, na którą wskazało 15,8 proc. ankietowanych.

W ocenie 11,2 proc. biorących udział w badaniu najbardziej do rządu nie pasuje Koalicja Obywatelska. Z kolei 9,8 proc. respondentów uznało, że tym ugrupowaniem jest Polska 2050 Szymona Hołowni.

Hejt na ludowców

Podkreślmy, że największą w ostatnim czasie awanturę w szeregach koalicji rządzącej wywołało odrzucenie przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego zakładającej depenalizację i dekryminalizację aborcji. Było to możliwe dzięki głosom Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za swój sprzeciw wobec pomysłu Lewicy na ludowców wylała się fala krytyki ze strony polityków tej formacji i środowisk proaborcyjnych. Doszło nawet do tego, że w Poznaniu oblano czerwoną farbą drzwi do siedziby PSL. Punktem kulminacyjnym ataku na ludowców był zorganizowany przez feministki protest przed gmachem Sejmu. To tam wulgarne i ordynarne przemówienie wygłosiła Marta Lempart.

