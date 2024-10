Polacy ocenili pracę służb mundurowych. Historyczny wynik jednej formacji

Aż 97 proc. uczestników badania CBOS pozytywnie ocenia pracę Straży Pożarnej, co jest najlepszym rezultatem w kraju.

Pracę policji pozytywnie ocenia siedmiu na dziesięciu badanych, czyli 70 proc. To o 6 pkt. proc. lepszy wynik niż przed sześcioma miesiącami. Negatywnie ocenia policję jedna piąta badanych, czyli 20 proc. To spadek o 5 pkt. proc.

Polacy ocenili Straż Graniczną

Historyczny wynik zanotowała Straż Graniczna. Pozytywnie o pracy strażników granicznych wypowiedziało się 85 proc. respondentów, czyli aż o 14 pkt. proc. więcej niż przed sześcioma miesiącami. Źle pracę SG oceniło trzech na stu ankietowanych, czyli 3 proc.

Pozytywne oceny działalności Straży Granicznej wyraźnie przeważają we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Głosy krytyki częściej niż przeciętnie pojawiają się wśród wyborców Lewicy, osób nieangażujących się w praktyki religijne oraz mieszkańców największych miast.

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na wylosowanej z rejestru PESEL reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski. Sondaż zrealizowano w dniach 12-22 września 2024 r. na próbie liczącej 941 osób, w tym 64,2 proc. metodą CAPI, 23 proc. CATI i 12,9 proc. CAWI.

Nowe oddziały Straży Granicznej

Kierownictwo MSWiA zapowiedziało w czwartek zmiany w Straży Granicznej. W przyszłym roku granicy polsko-białoruskiej będą chroniły nowe oddziały SG.

– Będziemy budować oddziały w strukturach Straży Granicznej dedykowane do bezpośredniej, fizycznej ochrony granicy państwowej. Proces rekrutacji do tych oddziałów rozpocznie się już za kilka tygodni, później szkolenie. W drugiej połowie przyszłego roku na granicy będziemy mieli nowe oddziały Straży Granicznej – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. – Wszystko z myślą o tym, by wygasić szlak migracyjny organizowany przez grupy przestępcze wspierane przez służby białoruskie i rosyjskie. Wierzę, że nam się to uda – zaznaczył.

