Świetne wieści dla Marty Nawrockiej. Pierwszy taki sondaż

6 października minęły dwa miesiące, odkąd Marta Nawrocka sprawuje rolę pierwszej damy. Żona Karola Nawrockiego od początku budzi duże zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej. Można ją zobaczyć przy prezydencie podczas oficjalnych wydarzeń, ale sama również angażuje się w działalność publiczną. We wrześniu uczestniczyła w obchodach nadania imienia Stefana Batorego Szkole Podstawowej w Liwie. Podczas uroczystości miała okazję pasować uczniów klas pierwszych. Spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem lokalnej społeczności. Ledwie dwa dni temu przyjęła w Pałacu Prezydenckim Amazonki z całej Polski i przyjęła rolę Ambasadorki Kobiet z Rakiem Piersi.

Pierwsze dwa miesiące Marty Nawrockiej

Pierwszy okres pełnienia funkcji pierwszej damy sama Marta Nawrocka podsumowała na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

"Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo. W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy Wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla Was" – napisała.

Zdaniem prezydenta Nawrockiego, jego małżonka radzi sobie świetnie w nowej roli. Jak jednak oceniają ją Polacy? O to zapytano ich w najnowszym badaniu.

Sondaż: Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką w roli pierwszej damy?

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zapytano Polaków, jak oceniają pierwszą damę Martę Nawrocką po dwóch miesiącach działalności.

Jak się okazuje, większość z nich, bo aż 46 proc. wystawiło żonie Karola Nawrockiego dobrą ocenę. Negatywny stosunek do działalności pierwszej damy miało z kolei 16 proc. 38 proc. ankietowanych nie miało sprecyzowanej opinii na jej temat.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

