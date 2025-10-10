Nawrocka spotkała się z proboszczem w Estonii

"Rano polski przywódca został powitany przez Prezydenta Alara Karisa. Następnie rozpoczęła się sesja plenarna szczytu Arraiolos. Po południu w Estońskim Centrum Sytuacyjnym przy Kancelarii Premiera Republiki Estońskiej zaplanowana jest zamknięta sesja Prezydentów na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie" – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Nawrockiemu towarzyszy jego małżonka, Marta.

Na profilu facebookowym pierwszej damy opublikowano fotografię. "Podczas wizyty w Estonii, w związku z udziałem w szczycie Arraiolos 2025, spotkałam się z proboszczem katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinnie oraz z polskim przewodnikiem. To zawsze wielka radość móc spotkać rodaków daleko od domu – ludzi, którzy noszą w sercu gen patriotyzmu" – czytamy pod zdjęciem.

Karol Nawrocki zachwyca się swoją żoną w roli pierwszej damy

6 października minęły dwa miesiące, odkąd Marta Nawrocka sprawuje rolę pierwszej damy. Żona Karola Nawrockiego od początku budzi duże zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej. Można ją zobaczyć przy prezydencie podczas oficjalnych wydarzeń, ale sama również angażuje się w działalność publiczną. W ostatnich dniach uczestniczyła w obchodach nadania imienia Stefana Batorego Szkole Podstawowej w Liwie. Podczas uroczystości miała okazję pasować uczniów klas pierwszych. Spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem lokalnej społeczności.

O swojej żonie w roli pierwszej damy mówił w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet prezydent RP. Karol Nawrocki nie krył dumy, z tego, jak radzi sobie ona w nowej roli. – Jestem dumny ze swojej żony. Myślę, że świetnie radzi sobie w roli pierwszej damy. Jest aktywna, każdego dnia ma coś ważnego do zrobienia i robi to z wielką pasją, otwartością i uśmiechem – mówił prezydent.

– Jest pochłonięta tym, że może zrobić coś dobrego dla Polski, dla konkretnych środowisk, dla osób niepełnosprawnych czy młodzieży z wykluczonych regionów. Moja żona, jako pierwsza dama, jest bardzo pozytywnie nastawiona do swojej roli, i jestem z niej bardzo dumny – podkreślił.

