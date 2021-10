El. MŚ: Arcyważne zwycięstwo Polaków!

Mecz w Tiranie był dla Biało-czerwonych spotkaniem "o wszystko". Dzięki wygranej z Albanią wszystko rozstrzygnie się w listopadzie. Po ośmiu kolejkach w grupie I kwalifikacji do mundialu prowadzi Anglia (dzisiaj zremisowała 1:1 z Węgrami na Wembley) - 20 punktów, przed Polską - 17 i Albanią - 15. Bezpośredni awans wywalczy zwycięzca grupy, a drużyna z drugiego miejsca zagra w barażach. W następnym spotkaniu piłkarze Paulo Sousy zagrają 12 listopada na wyjeździe z Andorą.

Mecz z Albanią omal nie skończył się walkowerem. Wszystko przez to, że tuż po strzeleniu gola cieszący się piłkarze reprezentacji Polski zostali obrzuceni plastikowymi butelkami. Sędzia przerwał spotkanie na kilkanaście minut, a zawodnicy zeszli do szatni. Ostatecznie arbiter wznowił grę, ale Biało-czerwoni utrzymali prowadzenie do końca. Z kolei kilka minut wcześniej, gdy do wykonania rzutu rożnego szykował się Piotr Zieliński, w jego kierunku poleciało kilka butelek z okolicznej trybuny. Po krótkiej rozmowie z delegatem UEFA Clement Turpin pozwolił na kontynuowanie gry.

Trzeba przyznać, że selekcjoner Polski ma wyjątkowy dar do trafionych zmian. W eliminacjach MŚ zmiennicy strzelili 11 z 25 goli i mieli pięć asyst.

Albania — Polska 0:1 (0:0)

Bramki: Świderski (77')

Żółte kartki: Ismajli, Hysaj, Ramadani — Buksa, Bednarek, Puchacz

Albania: Berisha — Veseli, Kumbulla, Ismajli, Hysaj — Trashi (65' Lenjani), Ramadani, Bare (80' Cokaj) — Roshi (80' Bajrami), Manaj, Uzuni (58' Broja)

Polska: Szczęsny — Glik, Bednarek (90+2' Helik), Dawidowicz — Jóźwiak (71' Frankowski), Zieliński, Moder (46' Klich), Krychowiak, Puchacz (90+1' Bereszyński) — Buksa (71' Świderski), Lewandowski