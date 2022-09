Wojna na Ukrainie. Prezydent Zełenski: Liczymy na pomoc UEFA

"Podziękowałem prezydentowi UEFA za solidarność z Ukrainą i jego pryncypialne stanowisko oraz za wsparcie w ponownym uruchomieniu ukraińskiej ligi piłkarskiej. Liczymy na pomoc UEFA w uwolnieniu schwytanych (przez rosyjskich okupantów) ukraińskich sportowców" – oznajmił we wpisie na portalu społecznościowym Twitter przywódca Ukrainy – Wołodymyr Zełenski.

twitter

Cisza na froncie?

19 września to 208. dzień wojny na Ukrainie. Po niedawnych głośnych zwycięstwach Ukraińców na froncie w ramach antyrosyjskiej kontrofensywy, zrobiło się nieco ciszej o postępach ukraińskiej armii. W niedzielnym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że to nie jest koniec działań wojsk jego kraju. Zapewnił, że kontrofensywa armii ukraińskiej przeciwko stronie rosyjskiej będzie kontynuowana, natomiast wrażenie, iż na froncie, po serii zwycięstw Ukrainy, zapanowała "cisza" jest mylne. – Być może niektórym z was się wydaje, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii, ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina – wskazał przywódca. Zełenski wymienił także miejscowości i obwody wyzwolone ostatnio przez siły ukraińskie.

– Nie nie rozmawiamy o tym, co nie jest nasze. Tylko nasze słowa, ukraińskie słowa, brzmią. Każdego ranka, każdego popołudnia, każdego wieczoru, każdej nocy – już od 207 dni. Brzmią dzięki Siłom Zbrojnym Ukrainy, dzięki Siłom Operacji Specjalnych, dzięki Głównemu Zarządowi Wywiadu, dzięki Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, dzięki obronie terytorialnej, dzięki straży granicznej i całemu systemowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – od Gwardii Narodowej i Policji Narodowej po ratowników Państwowego Pogotowia Ratunkowego – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, wymieniając wszystkie służby i jednostki zaangażowane w obronę kraju w czasie wojny.

