Francja była zbyt mocna. Polscy siatkarze wicemistrzami olimpijskimi

Po pokonaniu w półfinale reprezentacji Stanów Zjednoczonych, polscy siatkarze przystąpili w sobotę w Paryżu do rywalizacji z Francją o złoty medal olimpijski.

Początek spotkania był nerwowy. Polacy mieli spore problemy w przyjęciu i nie mogli wyprowadzić skutecznych ataków. "Biało-czerwoni" tylko w pierwszym secie, przegranym do 19, popełnili aż 10 błędów własnych. Mimo dobrego początku drugiej partii, Francuzi odskoczyli w pewnym memencie na dwa punkty przy stanie 18:16, a całego seta wygrali do 20. W trzeciej odsłonie gospodarze Igrzysk Olimpijskich kontynuowali koncertową grę. Trener Nikola Grbić szukał rozwiązania problemów w zmianach, po których Polakom udało się wyjść na dwupunktowe prowadzenie (16:14). Jednak Francuzi szybko odrobili straty, przede wszystkim dzięki zagrywce i wyszli na prowadzenie. Przy zagrywce Wilfredo Leona "biało-czerwoni" odrobili trzy punkty, ale to nie wystarczyło. Francja wygrała tego seta do 23 i cały mecz 3:0.

Siatkarze z medalem po niemal pół wieku

Mimo porażki w finale, to historyczny sukces reprezentacji Polski. Jest to bowiem pierwszy polski medal w sportach drużynowych na Igrzyskach Olimpijskich od 32 lat i pierwszy w siatkówce od 48 lat. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn stanęła ostatni raz na podium na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 r. w Montrealu, gdy legendarna drużyna trenera Huberta Jerzego Wagnera zdobyła złoto.

Od Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 r. Polacy nie byli w stanie pokonać swoich rywali w ćwierćfinale.

Finał Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024: Francja – Polska 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)

Kadra reprezentacji Polski siatkarzy: Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Bartłomiej Bołądź.

twitterCzytaj też:

Kolejny medal w Paryżu. Kapitalny finisz Natalii Kaczmarek