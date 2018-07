Prezydent Francji wyłamie się z bojkotu mundialu? AFP: Przyleci na mecz z Belgią

Zdecydowana większość europejskich polityków nie przyleciała na mundial. Wszystko za sprawą trucia byłego agenta FSB Siergieja Skripala i jego córki na terenie Wielkiej Brytanii.

Macron jako pierwszy zamierza przylecieć na mistrzostwa świata w Rosji. Prezydent Francji przybędzie na półfinałowy mecz z Belgią, który odbędzie się we wtorek. Warto dodać, że Macron już przed mundialem zapowiadał, że pojedzie do Rosji, jeżeli tylko piłkarze dostaną się do półfinału.

Francja pierwszym półfinalistą mundialu w Rosji

Francja wygrała 2:0 z Urugwajem i jest pierwszym półfinalistą mundialu. Pierwszy gol dla Francji padł w 40 minucie, a zdobył go Raphael Varana. Kolejną bramkę strzelił w 61 minucie Antoine Griezmann.