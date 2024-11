Koniec dominacji ateizmu? Coraz więcej Francuzów myśli o życiu po śmierci

Wykonanie badania opinii publicznej zlecił tygodnik "Famille Chrétienne".

Wbrew temu, co mogłaby sugerować postępująca sekularyzacja, to właśnie w młodych pokoleniach odżywa nadzieja na życie pośmiertne i możliwość spotkania ze zmarłymi przodkami.

32 proc. Francuzów wierzy w życie po śmierci. Ale kolejnych 29 proc. nie wyklucza takiej możliwości. I to właśnie ta kategoria najbardziej poszerzyła się w ostatnich latach. W porównaniu do lat 70–tych, kiedy co drugi Francuz stanowczo odrzucał życie pozagrobowe, liczba agnostyków się niemal podwoiła: z 16 do 29 proc.

Ateiści nie są przekonani do swoich racji?

Co więcej, nawet ci, którzy odrzucają życie pozagrobowe nie są do końca konsekwentni w swoich przekonaniach. 38 proc. z nich nawiedza groby swoich krewnych. 16 proc. twierdzi, że ich bliscy zmarli czuwają nad nimi, 17 proc. odczuwa ich obecność, a 10 proc. ma nadzieję, że spotka się z nimi po swej śmierci. Nadzieję tę podziela większość Francuzów.

Jak podkreśla Jérôme Fourquet z instytutu IFOP, wiara w życie pozagrobowe jest zdecydowanie żywsza w młodych pokoleniach niż u ludzi starszych. Podziela ją 44 proc. badanych poniżej 35 roku życia. W wyższej kategorii wiekowej jest to już tylko 27 proc. Tych, którzy stanowczo odrzucają życie po śmierci najwięcej jest wśród ludzi najstarszych.

Wzrasta liczba chrztów osób dorosłych we Francji

Konferencja Episkopatu Francji opublikowała raport pokazujący, że w tym roku w Wigilię Paschalną sakrament chrztu przyjęło 7135 osób dorosłych. To wzrost o 32 proc. w porównaniu z rokiem 2023, kiedy ochrzczono 5463 dorosłych.

Liczby te potwierdzają stałą tendencję wzrostową we francuskim Kościele. W 2023 r. dziennik "Catholic Herald" podał, że liczba chrztów osób dorosłych we Francji w tym roku wzrosła o 21 procent w porównaniu z liczbą z 2022 r. i o ponad 50 procent w porównaniu z 2021 r., kiedy ochrzczono 3639 dorosłych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba osób proszących o chrzest w Kościele katolickim jako dorośli wzrosła ponad dwukrotnie.

