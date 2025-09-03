Kara dla izraelskiego klubu. Nie jest zbyt wysoka

Kibice Hapoelu Beer Szewa podczas ligowego meczu z Hapoelem Tel Awiw wywiesili transparent o treści: "Dwie rzeczy muszą zostać zniszczone: UEFA i Hamas". Prawdopodobnie była to odpowiedź na baner z napisem: "Przestańcie zabijać dzieci, przestańcie zabijać cywilów", który pojawił się przed meczem o Superpuchar Europy (PSG – Tottenham) w Udine. Była to inicjatywa UEFA, nawiązująca do ludobójstwa Palestyńczyków w Strefie Gazy.

Sąd związkowy Izraela nałożył na Hapoel Beer Szewa karę w wysokości 35 tys. szekli (około 38 tys. złotych). Kwota miała być pierwotnie wyższa (50 tys. szekli). Ostatecznie grzywnę zmniejszono, uzasadniając decyzję tym, że transparent został wywieszony bez wiedzy i zgody władz klubu. Wskazano, że zaraz po tym, jak transparent pojawił się na trybunach, to pracownicy klubu podjęli działania, aby go usunąć. Prezes Hapoelu potępił incydent i przesłał europejskiej federacji piłkarskiej oficjalne przeprosiny.

Skandaliczny transparent izraelskich kibiców. Tymczasem UEFA ukarała polski klub

Niedawno głośno było o transparentach fanów Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa. "Izrael morduje, a świat milczy" – taki baner wywiesili polscy kibice podczas pierwszego meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Tydzień później, w trakcie spotkania rewanżowego w Debreczynie (gdzie Maccabi rozgrywa swoje mecze "domowe" w europejskich pucharach), Izraelczycy wywiesili transparent: "Mordercy od 1939 roku".

Europejska federacja piłkarska wszczęła postępowanie wobec obu klubów. Jak dotąd karę otrzymał jedynie Raków, który musi zapłacić 30 tys. euro, a ponadto otrzymał zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w europejskich rozgrywkach w zawieszeniu na dwa lata za pirotechnikę oraz 10 tys. euro za głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego.

