Koniec wieńczy dzieło, czyli podsumowanie Akademii Nowych Mediów

Przypomnijmy, że poza zjazdami, warsztatami, dyskusjami ANM to także webinaria. Tym samym edukacja stacjonarna połączona została z jakże aktualną, zdalną. Weekend 17-18 grudnia był podsumowaniem wszystkich tych działań. W jego programie znalazły się też wykład dr. Krzysztofa Tenerowicza, pt. „Manipulacja, czyli jak się nie dać?” oraz debata poświęcona roli i znaczeniu zarówno tradycyjnych, jak i nowych mediów.

Chcemy się dostosowywać do oczekiwań nie tylko słuchaczy projektu, ale przede wszystkim zmieniającej się rzeczywistości. Wojna na Ukrainie, niemal na naszych oczach postawiła przed mediami nowe wyzwania. Złożona sytuacja gospodarczo-społeczna, która jest konsekwencją czy to pandemii czy też sytuacji za nasza wschodnią granicą też zmieniła nasze postrzeganie świata. Już w trakcie trwania projektu staraliśmy się za tym wszystkim nadążać - mówi dr Krzysztof Tenerowicz, prezes fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Jak zauważa Mateusz Łukomski, uczestnik projektu: Jako młode pokolenie nie możemy biernie przyglądać się zmieniającej rzeczywistości. Od nas zależy czy będziemy chcieli i umieli na nią wpływać. Znajomość mediów jest w tym względzie absolutnie kluczowa. ANM zdecydowanie pozwoliła nam przełamać wiele barier, które do tej pory w sobie nosiliśmy. Chcemy i umiemy mądrze korzystać z mediów. To już dobry początek by je należycie wykorzystywać.

Dodajmy, że udział w Akademii Nowych Mediów był dla jej słuchaczy całkowicie darmowy. Stało się tak dzięki wsparciu partnera strategicznego, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji Empiria i Wiedza, drugiego z darczyńców projektu. Jak informują organizatorzy istnieje duża szansa by projekt doczekał się kontynuacji w kolejnych latach.