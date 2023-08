Patriotyzm gospodarczy. To ma sens

To kolejna z inicjatyw fundacji „Prosto z mostu” realizowana w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Uczestnicy starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: Czym jest patriotyzm gospodarczy? Dlaczego warto być patriotą w tej sferze życia czy też jak zmieniło się nastawienie Polaków do rodzimych produktów.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja dr Łukasza Palucha, który przybliżył nie tylko ewolucję, jaka zaszła w omawianej sferze życia w postawach Polaków, ale także pokazał wyniki badań, które potwierdzają duże zmiany w tym zakresie. Wykład był jednak jedynie wstępem do dyskusji, w której udział wzięła młodzież licealna i studenci, przedstawiciele szeregu organizacji społecznych i młodzieżowych.

Jak zauważa Krzysztof Tenerowicz, prezes Fundacji Prosto z mostu, która jest organizatorem cyklu: - Dzięki takim wykładom czy debatom możemy sobie uświadomić jak wielka zmiana dokonała się w podejściu Polaków do patriotyzmu gospodarczego. To zagadnienie trzeba zresztą traktować znacznie szerzej, jako podejście do gospodarki, która stanowi oręż w walce o suwerenność, ale też budowanie swojej pozycji na zewnątrz. Młode pokolenie w tym zakresie jest świadome i zdeterminowane. Często dokonuje wyborów konsumenckich bardzo świadomie i potrafi na nie wpływać w odniesieniu do starszych. Nie ma też kompleksów względem innych nacji, jakie były udziałem dzisiejszych czterdziesto czy pięćdziesięciolatków.

Warto podkreślić, że cykl wykładów i debat „Dlaczego warto być patriotą?” sfinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kolejne spotkania w ramach cyklu odbędą się już niebawem, informacje na ich temat będą dostępne w mediach społecznościowych organizatora.