Szkoła letnia Akademii Patriotyzmu za nami, czyli projekt na ostatniej prostej

Projekt realizowany przez Centrum im. Władysława Grabskiego, przy wsparciu partnera strategicznego, którym jest Totalizator Sportowy oraz drugiego z partnerów, Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej to cykliczne wydarzenie. W jego ramach w bieżącej edycji zaplanowano sześć zjazdów.

Szkoła letnia rozpoczęła się spotkaniem z red. Mariuszem Bartkowiczem, prezesem Radia Kraków i prowadzonymi przez niego warsztatami z elementem wykładu na temat umiejętności wystąpień publicznych. Zjazd to także zajęcia z red. Dorotą Rojek- Koryzną, która opowiadała młodzieży o kulisach studia telewizyjnego oraz powstawaniu newsów. Dominika Krawiel, wspólnie z Agnieszką Grzybowską wprowadzały słuchaczy w relacje pomiędzy social mediami a biznesem. Wieńczący zjazd trzeci dzień to spora dawka historii i prawa. O tej pierwszej mówił podczas swojej prelekcji dr Karol Gac, redaktor naczelny portalu DoRzeczy.pl. W tajniki prawa wprowadzała młodzież mec. Katarzyna Klocek.

Ciekawym doświadczeniem dla słuchaczy było także nagrywanie spotu radiowego, który zostanie wykorzystany w promocji projektu. Tym samym, nie po raz pierwszy młodzież ma okazję w praktyce zweryfikować nabyte wiedzę i umiejętności.

Jak mówi prezes Centrum im. Władysława Grabskiego, dr Krzysztof Tenerowicz: Z radością obserwujemy, jak pierwsi absolwenci naszego projektu zaczynają wchodzić w świat biznesu, prawa, gospodarki czy mediów. Ich aktywność i zaangażowanie są żywym dowodem na to, że nasza Akademia ma sens. Kształci świadome elity, ludzi o szerokich horyzontach, dużej świadomości i determinacji. Mamy nadzieję, że wśród tegorocznych uczestników są kolejne przykłady na to, że Akademia dobrze przygotowuje do udziału w życiu społecznym i publicznym.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji Akademii będzie jej wielki finał, VI zjazd, który odbędzie się w Krakowie w dniach 9-10 września br. Warto nadmienić, że dzięki partnerom projektu czyli Totalizatorowi Sportowemu (partner strategiczny) oraz Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a ogółem bierze w nim udział kilkadziesiąt młodych osób. Więcej informacji na temat Akademii jest dostępnych na stronie akademiapatriotyzmu.pl.