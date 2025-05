Tik językowy

Nasza odwieczna sympatia i nawet podziw dla Francuzów zyskały ostatnio jeszcze jedno potwierdzenie. Otóż okazuje się, że nasz język, wbrew wszystkim różnicom etymologicznym z francuskim, jest do niego całkiem podobny kulturowo.

Weźmy wyrażenie „tak naprawdę”, jeden z najmodniejszych wypełniaczy mowy tych, którzy nie mają wiele do powiedzenia, ale muszą gadać. Jeśli usłyszycie wypowiedź ważnego dyrektora, kuratora, redaktora, eksperta, to możecie mieć pewność, że co drugim, może co trzecim wyrażeniem, które w niej padnie, będzie „tak naprawdę”.