Francja: Biskupi odwiedzą 102 więzienia

"Poprzez tę inicjatywę Kościół we Francji ukazuje swe stałe zaangażowanie na rzecz osadzonych i swe pragnienie zaofiarowania im szczególnego czasu modlitwy, spotkania i nadziei” – napisano w dossier na temat jubileuszu. Przewidziano m.in. Msze św., liturgie pokutne, symboliczne przejście przez "drzwi jubileuszowe” w zakładach karnych, spotkania w grupach dyskusyjnych i warsztatach biblijnych.

Jednocześnie Konferencja Biskupów Francji wystosowała apel w sprawie przeludnienia zakładów karnych, które "osiągnęło najwyższy poziom w dziejach Francji”. Przyczyna się to do "poczucia poniżenia, wzrostu przemocy i bezczynności” więźniów, a także "utraty sensu pracy przez funkcjonariuszy więziennych”. "Uniemożliwia to osadzonym wyjście «lepszymi» niż wtedy, gdy trafili do więzienia, a tym samym generuje więcej recydywy niż bezpieczeństwa. Dla społeczeństwa więzienie jest najbardziej kosztowną sankcją, nie tylko finansową, ale także pod względem recydywy. Wszelkie środki mające na celu zwiększenie liczby więźniów są sprzeczne z bezpieczeństwem naszych współobywateli” – przekonują hierarchowie.

Biskupi przeciwko przepełnionym więzieniom

Zauważają, że "choć wymiar sprawiedliwości musi zgodnie z prawem nakładać sankcje za przestępstwa i wykroczenia, to prawo ustanawia zasadę wymierzania kary, której celem jest zapobieganie ich powtórzeniu i reintegracja sprawców”. "Postrzeganie sankcji jedynie jako kary, która musi boleć, sprowadziłoby karę do odczłowieczenia, a nie odbudowania. W interesie całego społeczeństwa, a zwłaszcza ofiar, leży odbudowanie ludzkiej osobowości tych, którzy ponieśli porażkę, poprzez pomaganie im w podejmowaniu odpowiedzialności i w tworzeniu nowej przyszłości. Przepełnione więzienia to więzienia, które niszczą, gdzie skazani nie tylko są zamknięci za murami, ale też podupadają w beznadziei, jak gdyby nie można było od nich oczekiwać niczego więcej” – zaznaczają biskupi. Przypominają jednocześnie, że każdy człowiek ma niezniszczalną godność i "nikt nie może być zredukowany do jakiegokolwiek czynu, który popełnił”.

"W obliczu tej niepokojącej i niepokojącej obserwacji pragniemy wezwać przywódców politycznych i sędziów naszego kraju, abyśmy świadomie weszli na nowe ścieżki wymierzania sprawiedliwości i skazywania tych, którzy popełniają przestępstwa, a nawet zbrodnie. «Wszyscy do więzienia» to ślepy zaułek. Istnieją inne sposoby karania, które rzeczywiście szanują godność ludzi, a jednocześnie pozwalają na zmianę ich postępowania” – piszą francuscy biskupi.

