Badanie: Coraz mniej państw z chrześcijańską większością

Głównym powodem jest odchodzenie od identyfikowania się z przynależnością religijną i wzrost liczby ludzi uzqqnających się za agnostyków lub ateistów – wynika z badania przeprowadzonego przez renomowany waszyngtoński ośrodek Pew Research Center.

W 2020 roku w 120 państwach na 201 chrześcijanie wciąż byli większością. Dziesięć lat wcześniej były to 124 państwa. Jednocześnie 10 państw miało większość ludności bez określonej przynależności religijnej – trzy więcej niż w 2010 roku. Oznacza to, że chrześcijanie stanowią większość w 60 proc. państw – wobec 62 proc. dekadę wcześniej.

Pomiędzy 2010 a 2020 rokiem chrześcijanie nie byli już większością w Wielkiej Brytanii (gdzie stanowili 49 proc. populacji), Australii (47 proc.), Francji (46 proc.) i Urugwaju (44 proc.). W pierwszych trzech większość stanowią obecnie osoby niewierzące, natomiast w Urugwaju – osoby bez określonej przynależności religijnej. Pozostałe państwa i terytoria o większości bez określonej przynależności religijnej, to: Chiny, Korea Północna, Czechy, Hongkong, Wietnam, Makau, Japonia, Holandia i Nowa Zelandia.

W okresie 2010-2020 nie zmieniła się liczba państw, w których większością byli muzułmanie (53), buddyści (7), hinduiści (2), żydzi (1) i „wyznawcy innych religii” (1).

Coraz więcej ateistów?

Wzrosła natomiast liczba państw, w których nie było żadnej większości religijnej. Do Wybrzeża Kości Słoniowej (gdzie najwięcej jest muzułmanów, choć nie mają większości), Mauritiusa (najwięcej hinduistów), Singapuru (najwięcej buddystów) i Korei Południowej (najwięcej osób bez przynależności religijnej) doszły wspomniane wyżej: Wielka Brytania, Australia i Francja, które utraciły chrześcijańską większość.

Co ciekawe, udział krajów, w których pewna grupa religijna stanowi większość, niekoniecznie odpowiada udziałowi tej grupy religijnej w globalnej populacji. Na przykład zaledwie 1 procent państw ma hinduizm jako religię większości, podczas gdy hinduiści stanowią 15 proc. mieszkańców świata. Jednak aż 95 proc. spośród nich żyje w jednym państwie – Indiach (drugim państwem o hinduistycznej większości jest Nepal). Podobnie choć tylko 5 proc. ma większość mieszkańców bez określonej przynależności religijnej, to w skali świata takich osób jest 24 proc. Ma to związek z tym, że takie dwie trzecie takich osób żyje w Chinach, najludniejszym państwie świata, gdzie stanowią 90 proc. mieszkańców.

Dla kontrastu, chrześcijanie, którzy są większością w 60 proc. państwach i terytoriach świata, stanowią zaledwie 29 proc. światowej populacji. Są bowiem najbardziej rozproszeni geograficznie i tworzą większość zarówno w niewielkiej Mikronezji, jak i w USA, trzecim pod względem liczby ludności największym państwie świata.

Z kolei w przypadku muzułmanów i buddystów, procent krajów, w których stanowią oni większość w zasadzie odpowiada udziałowi wyznawców tych religii w ogólnej liczbie mieszkańców Ziemi.

Czytaj też:

Dlaczego chrześcijaństwo umiera w Ziemi Świętej?